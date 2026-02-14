https://ria.ru/20260214/novorossiysk-2074438350.html
В Новороссийске отменили опасность БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 14.02.2026
новороссийск
2026
