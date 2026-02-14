Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске отменили опасность БПЛА - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/novorossiysk-2074438350.html
В Новороссийске отменили опасность БПЛА
В Новороссийске отменили опасность БПЛА - РИА Новости, 14.02.2026
В Новороссийске отменили опасность БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T21:59:00+03:00
2026-02-14T21:59:00+03:00
безопасность
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842439771_0:55:3068:1781_1920x0_80_0_0_ba9deadd764b1f9cb03deb2fb23ad4a8.jpg
https://ria.ru/20260214/novorossijsk-2074436344.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842439771_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_9dc01d1d38870d353434ff552d487463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Безопасность, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отменили опасность БПЛА

Кравченко: в Новороссийске отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 21.06 мск и длилась почти 50 минут.
"Отмена сигнала атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за атаки БПЛА
Вчера, 21:26
 
БезопасностьНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала