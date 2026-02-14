https://ria.ru/20260214/novorossijsk-2074436344.html
В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за атаки БПЛА
В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 14.02.2026
В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за атаки БПЛА
Сирены системы оповещения работают в Новороссийске из-за атаки БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэра города. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T21:26:00+03:00
2026-02-14T21:26:00+03:00
2026-02-14T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151008/86/1510088636_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_03d1c0a1cf031cf466beab77d9f88202.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151008/86/1510088636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_857d9d1a539906a63a4812d085cfbb81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Краснодарский край
В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за атаки БПЛА
В Новороссийске сирены оповещения включили из-за атаки БПЛА