Посол России рассказал, как Норвегия отреагировала на жест Мачадо - РИА Новости, 14.02.2026
16:21 14.02.2026
Посол России рассказал, как Норвегия отреагировала на жест Мачадо
Посол России рассказал, как Норвегия отреагировала на жест Мачадо - РИА Новости, 14.02.2026
Посол России рассказал, как Норвегия отреагировала на жест Мачадо
Норвежская общественность восприняла как неуважение жест венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо, передавшей Нобелевскую премию мира...
в мире
россия
осло
венесуэла
мария корина мачадо
дональд трамп
николай корчунов
норвежский нобелевский комитет
россия
осло
венесуэла
Посол России рассказал, как Норвегия отреагировала на жест Мачадо

Корчунов: Норвегия восприняла как неуважение передачу Нобелевской премии Трампу

Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Норвежская общественность восприняла как неуважение жест венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо, передавшей Нобелевскую премию мира американскому президенту Дональду Трампу, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
Мачадо 16 января отдала свою премию мира Трампу, который в начале января инициировал арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Родригес заявила, что Мачадо придется ответить перед Венесуэлой
12 февраля, 17:22
"Жест Мачадо, которая, не моргнув глазом, передарила премию в целях заработать политические очки, был воспринят общественностью как неуважение", - сказал посол.
По словам главы дипмиссии, ряд норвежских политиков и экспертов открыто задается вопросом, не настало ли время провести реформу Норвежского Нобелевского комитета, интересуется как назначаются его члены, представителями каких профессий они являются и какой экспертизой в области миротворчества располагают.
Посол напомнил, что сам Норвежский Нобелевский комитет, "при всей своей ангажированности в этом контексте" отметил, что завещанием Нобеля не предусмотрена передача, дарение или разделение награды.
"Ну раз уж сам Норвежский Нобелевский комитет апеллирует к завещанию, то хотелось бы вкратце также напомнить, что там также не указано, что в нем должны сидеть только отставные политики из числа представленных в Стортинге политсил и исключительно граждане Норвегии", - добавил Корчунов.
29.01.2026
WP: возвращение Мачадо в Венесуэлу несет риски для Белого дома
WP: возвращение Мачадо в Венесуэлу несет риски для Белого дома
29 января, 17:17
Посол отметил, что пренебрежение завещанием Нобеля и привело премию в "нынешнее плачевное состояние, когда награжденные за политически "правильную" позицию лауреаты неожиданно для "жюри" распоряжаются ей как коллекционной вещью".
"Очевидна трансформация Нобелевской премии мира в инструмент давления на политическую систему идейного противоположных западному мировоззрению стран", - заключил глава дипмиссии.
16.01.2026
Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо
Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо
16 января, 23:09
 
В миреРоссияОслоВенесуэлаМария Корина МачадоДональд ТрампНиколай КорчуновНорвежский Нобелевский комитет
 
 
