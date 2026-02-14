Посол России рассказал, как Норвегия отреагировала на жест Мачадо

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Норвежская общественность восприняла как неуважение жест венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо, передавшей Нобелевскую премию мира американскому президенту Дональду Трампу, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
Мачадо 16 января отдала свою премию мира Трампу, который в начале января инициировал арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Жест Мачадо, которая, не моргнув глазом, передарила премию в целях заработать политические очки, был воспринят общественностью как неуважение", - сказал посол.
По словам главы дипмиссии, ряд норвежских политиков и экспертов открыто задается вопросом, не настало ли время провести реформу Норвежского Нобелевского комитета, интересуется как назначаются его члены, представителями каких профессий они являются и какой экспертизой в области миротворчества располагают.
Посол напомнил, что сам Норвежский Нобелевский комитет, "при всей своей ангажированности в этом контексте" отметил, что завещанием Нобеля не предусмотрена передача, дарение или разделение награды.
"Ну раз уж сам Норвежский Нобелевский комитет апеллирует к завещанию, то хотелось бы вкратце также напомнить, что там также не указано, что в нем должны сидеть только отставные политики из числа представленных в Стортинге политсил и исключительно граждане Норвегии", - добавил Корчунов.
Посол отметил, что пренебрежение завещанием Нобеля и привело премию в "нынешнее плачевное состояние, когда награжденные за политически "правильную" позицию лауреаты неожиданно для "жюри" распоряжаются ей как коллекционной вещью".
"Очевидна трансформация Нобелевской премии мира в инструмент давления на политическую систему идейного противоположных западному мировоззрению стран", - заключил глава дипмиссии.
