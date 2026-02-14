Посол России рассказал, как Норвегия отреагировала на жест Мачадо

Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Норвежская общественность восприняла как неуважение жест венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо, передавшей Нобелевскую премию мира американскому президенту Дональду Трампу, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

"Жест Мачадо, которая, не моргнув глазом, передарила премию в целях заработать политические очки, был воспринят общественностью как неуважение", - сказал посол.

По словам главы дипмиссии, ряд норвежских политиков и экспертов открыто задается вопросом, не настало ли время провести реформу Норвежского Нобелевского комитета , интересуется как назначаются его члены, представителями каких профессий они являются и какой экспертизой в области миротворчества располагают.

Посол напомнил, что сам Норвежский Нобелевский комитет, "при всей своей ангажированности в этом контексте" отметил, что завещанием Нобеля не предусмотрена передача, дарение или разделение награды.

"Ну раз уж сам Норвежский Нобелевский комитет апеллирует к завещанию, то хотелось бы вкратце также напомнить, что там также не указано, что в нем должны сидеть только отставные политики из числа представленных в Стортинге политсил и исключительно граждане Норвегии", - добавил Корчунов

Посол отметил, что пренебрежение завещанием Нобеля и привело премию в "нынешнее плачевное состояние, когда награжденные за политически "правильную" позицию лауреаты неожиданно для "жюри" распоряжаются ей как коллекционной вещью".