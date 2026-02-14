Рейтинг@Mail.ru
Посол в Осло рассказал о дискриминации от норвежских поставщиков - РИА Новости, 14.02.2026
14:57 14.02.2026
Посол в Осло рассказал о дискриминации от норвежских поставщиков
Посол в Осло рассказал о дискриминации от норвежских поставщиков
Посол в Осло рассказал о дискриминации от норвежских поставщиков

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Посольство России в Осло испытывает сложности в решении ряда практических вопросов и сталкивается с дискриминацией со стороны норвежских поставщиков товаров и услуг, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"После февраля 2022 года диппредставительство испытывает сложности в решении ряда практических вопросов и нередко сталкивается с дискриминацией со стороны норвежских поставщиков товаров и услуг", - сказал посол.
Корчунов напомнил, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства.
"Исходим из того, что норвежские власти будут надлежащим образом выполнять свои международные обязательства, памятуя о фундаментальном для межгосударственных отношении принципе взаимности", - добавил глава дипмиссии.
