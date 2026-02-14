https://ria.ru/20260214/nikonorova-2074410467.html
Никонорова прокомментировала слова Стубба о "поражении" России
Никонорова прокомментировала слова Стубба о "поражении" России - РИА Новости, 14.02.2026
Никонорова прокомментировала слова Стубба о "поражении" России
Слова финского президента Александра Стубба о якобы стратегическом поражении России - попытка сохранить лицо и отвлечь внимание от реального провала ВСУ на поле РИА Новости, 14.02.2026
Никонорова прокомментировала слова Стубба о "поражении" России
Никонорова: заявление о "поражении" РФ — попытка отвлечь внимание от провала ВСУ
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Слова финского президента Александра Стубба о якобы стратегическом поражении России - попытка сохранить лицо и отвлечь внимание от реального провала ВСУ на поле боя, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
Ранее президент Финляндии
на Мюнхенской конференции заявил, что Россия
якобы якобы потерпела "стратегическую неудачу" в конфликте на Украине
. Стубб также бездоказательно обвинил Россию в планах сделать Украину "российской". Кроме того, он похвастался вступлением Швеции
и Финляндии в НАТО
"Слова финского лидера о якобы стратегическом поражении России не что иное, как попытка сохранить лицо и отвлечь внимание от реального провала ВСУ
на поле боя. Наше превосходство в виде фактов освобождения наших городов и сел очевидно и не требует каких-либо подтверждений, хотя представители как западных властей, так и курируемого ими киевского режима неоднократно публично эти факты признавали", - сказала политик.
По ее словам, господин Стубб буквально на ходу придумывает утверждения, которые сам и опровергает.
"Цели СВО известны, и в их числе нет и не было ни "сделать Украину российской", ни "ослабить НАТО". В это же время тема ослабления России у западного истеблишмента не сходит с языка", - добавила она.
По-русски это называется "перекладывать с больной головы на здоровую", заключила Никонорова
