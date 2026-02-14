Рейтинг@Mail.ru
Никонорова прокомментировала слова Стубба о "поражении" России - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/nikonorova-2074410467.html
Никонорова прокомментировала слова Стубба о "поражении" России
Никонорова прокомментировала слова Стубба о "поражении" России - РИА Новости, 14.02.2026
Никонорова прокомментировала слова Стубба о "поражении" России
Слова финского президента Александра Стубба о якобы стратегическом поражении России - попытка сохранить лицо и отвлечь внимание от реального провала ВСУ на поле РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T17:52:00+03:00
2026-02-14T17:52:00+03:00
в мире
россия
украина
финляндия
наталья никонорова
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_3fb70e4db1f9090ebcf3af99aa3d98b2.jpg
https://ria.ru/20260214/rossiya-2074333082.html
https://ria.ru/20260214/finlyandiya-2074334789.html
россия
украина
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_82959dd6da48aa82beb7d12083753e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, финляндия, наталья никонорова, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Финляндия, Наталья Никонорова, Вооруженные силы Украины, НАТО
Никонорова прокомментировала слова Стубба о "поражении" России

Никонорова: заявление о "поражении" РФ — попытка отвлечь внимание от провала ВСУ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПолномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Слова финского президента Александра Стубба о якобы стратегическом поражении России - попытка сохранить лицо и отвлечь внимание от реального провала ВСУ на поле боя, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
Ранее президент Финляндии на Мюнхенской конференции заявил, что Россия якобы якобы потерпела "стратегическую неудачу" в конфликте на Украине. Стубб также бездоказательно обвинил Россию в планах сделать Украину "российской". Кроме того, он похвастался вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Журналист рассказал, что случилось со Стуббом после слов о поражении России
Вчера, 05:48
"Слова финского лидера о якобы стратегическом поражении России не что иное, как попытка сохранить лицо и отвлечь внимание от реального провала ВСУ на поле боя. Наше превосходство в виде фактов освобождения наших городов и сел очевидно и не требует каких-либо подтверждений, хотя представители как западных властей, так и курируемого ими киевского режима неоднократно публично эти факты признавали", - сказала политик.
По ее словам, господин Стубб буквально на ходу придумывает утверждения, которые сам и опровергает.
"Цели СВО известны, и в их числе нет и не было ни "сделать Украину российской", ни "ослабить НАТО". В это же время тема ослабления России у западного истеблишмента не сходит с языка", - добавила она.
По-русски это называется "перекладывать с больной головы на здоровую", заключила Никонорова.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
СМИ: Стубб попал в скандал на конференции в Мюнхене
Вчера, 06:45
 
В миреРоссияУкраинаФинляндияНаталья НиконороваВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала