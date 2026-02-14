Нигер готов отправить Франции долю добытого урана, заявил президент

ПРЕТОРИЯ, 14 фев - РИА Новости. Доля урана, добытого во время работ французских компаний в Нигере, может быть возвращена Парижу, заявил президент Нигера Абдурахман Чиани.

"Что могу сказать по поводу урана. Он принадлежит Нигеру. Нигер инвестировал. Франция обладает своими 63,4% из 156,231 тонны. Если они хотят, можем завтра им это отправить, мы даже сами оплатим транспорт для отправки. Потому что они были здесь тогда, когда это было произведено", - сказал Чиани в интервью телеканалу RTN

По его словам, именно такое количество было обнаружено в запасах после смены власти в стране. Чиани подчеркнул, что все произведенное впоследствии принадлежит и будет принадлежать Нигеру. При этом, как отметил президент, французы хотят претендовать на тысячи тонн.

В июне 2025 года правительство Нигера объявило о национализации дочерней компании уранодобывающего гиганта, однако Orano оспорило это решение в суде.