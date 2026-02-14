Рейтинг@Mail.ru
17:44 14.02.2026
Нигер готов отправить Франции долю добытого урана, заявил президент
Доля урана, добытого во время работ французских компаний в Нигере, может быть возвращена Парижу, заявил президент Нигера Абдурахман Чиани.
в мире
нигер
франция
мохамед базум
нигер
франция
в мире, нигер, франция, мохамед базум
В мире, Нигер, Франция, Мохамед Базум
ПРЕТОРИЯ, 14 фев - РИА Новости. Доля урана, добытого во время работ французских компаний в Нигере, может быть возвращена Парижу, заявил президент Нигера Абдурахман Чиани.
"Что могу сказать по поводу урана. Он принадлежит Нигеру. Нигер инвестировал. Франция обладает своими 63,4% из 156,231 тонны. Если они хотят, можем завтра им это отправить, мы даже сами оплатим транспорт для отправки. Потому что они были здесь тогда, когда это было произведено", - сказал Чиани в интервью телеканалу RTN.
По его словам, именно такое количество было обнаружено в запасах после смены власти в стране. Чиани подчеркнул, что все произведенное впоследствии принадлежит и будет принадлежать Нигеру. При этом, как отметил президент, французы хотят претендовать на тысячи тонн.
В июне 2025 года правительство Нигера объявило о национализации дочерней компании уранодобывающего гиганта, однако Orano оспорило это решение в суде.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани.
В миреНигерФранцияМохамед Базум
 
 
