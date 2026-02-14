https://ria.ru/20260214/niger-2074400439.html
Президент Нигера рассказал об угрозах Франции в случае вывоза урана
Президент Нигера рассказал об угрозах Франции в случае вывоза урана
ПРЕТОРИЯ, 14 фев - РИА Новости. Франция угрожала Нигеру, что в случае вывоза урана, который французы считают своим, наемники нападут на конвой с сырьем, заявил президент Нигера Абдурахман Чиани.
«
"Они нам даже угрожали, говоря, что (в случае - ред.) если он (уран - ред.) будет вывозиться, то они прибегнут к наемникам, чтобы атаковать конвой, или если он будет вывозиться из (месторождения - ред.) Арлит, они используют наемников, чтобы перехватить конвой... Это французы", - сказал глава государства в интервью телеканалу RTN.
По словам Чиани, угрозы также относились к попыткам вывезти сырье водным путем.
В июне 2025 года правительство Нигера объявило о национализации дочерней компании французского уранодобывающего гиганта Orano, однако компания оспорила это решение в суде.