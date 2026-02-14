Президент Нигера обвинил французские спецслужбы в снабжении наемников

ПРЕТОРИЯ, 14 фев - РИА Новости. Французские спецслужбы "засыпали" наемников оружием, деньгами и техникой для дестабилизации стран Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали и Нигер), заявил президент Нигера Абдурахман Чиани.
"С 26 по 28 апреля посредством французских служб - когда я говорю "служб", я имею в виду DGSE (Главное управление внешней безопасности Франции - ред.) - эти спецслужбы засыпали наемников с правого берега (реки Нигер - ред.)... вооружением, финансовыми средствами и всякого рода военным оборудованием для нашей дестабилизации", - сказал Чиани в интервью телеканалу RTN.
По его словам, действия Парижа были направлены не только против Нигера, но и против Мали и Буркина-Фасо.
В ночь на 29 января этого года было совершено нападение на аэропорт Ниамея. Президент Нигера Чиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д'Ивуар в спонсировании нападавших и предупредил, что их ждет ответ.
