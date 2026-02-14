Рейтинг@Mail.ru
Президент Нигера обвинил французские спецслужбы в снабжении наемников - РИА Новости, 14.02.2026
15:48 14.02.2026
Президент Нигера обвинил французские спецслужбы в снабжении наемников
Президент Нигера обвинил французские спецслужбы в снабжении наемников - РИА Новости, 14.02.2026
Президент Нигера обвинил французские спецслужбы в снабжении наемников
Французские спецслужбы "засыпали" наемников оружием, деньгами и техникой для дестабилизации стран Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали и Нигер),... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:48:00+03:00
2026-02-14T15:48:00+03:00
в мире
нигер
буркина-фасо
мали
нигер
буркина-фасо
мали
в мире, нигер, буркина-фасо, мали
В мире, Нигер, Буркина-Фасо, Мали
Президент Нигера обвинил французские спецслужбы в снабжении наемников

Президент Чиани: Франция "засыпала" наемников оружием для дестабилизации Сахеля

© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 14 фев - РИА Новости. Французские спецслужбы "засыпали" наемников оружием, деньгами и техникой для дестабилизации стран Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали и Нигер), заявил президент Нигера Абдурахман Чиани.
"С 26 по 28 апреля посредством французских служб - когда я говорю "служб", я имею в виду DGSE (Главное управление внешней безопасности Франции - ред.) - эти спецслужбы засыпали наемников с правого берега (реки Нигер - ред.)... вооружением, финансовыми средствами и всякого рода военным оборудованием для нашей дестабилизации", - сказал Чиани в интервью телеканалу RTN.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Президент Нигера обвинил Макрона в намерении устроить переворот
Вчера, 13:45
По его словам, действия Парижа были направлены не только против Нигера, но и против Мали и Буркина-Фасо.
В ночь на 29 января этого года было совершено нападение на аэропорт Ниамея. Президент Нигера Чиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д'Ивуар в спонсировании нападавших и предупредил, что их ждет ответ.
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Нигере заявили о вступлении в войну с Францией
12 февраля, 17:23
 
В миреНигерБуркина-ФасоМали
 
 
