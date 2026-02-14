Рейтинг@Mail.ru
Комбат рассказал, что помогло выудить важную информацию у ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:17 14.02.2026
Комбат рассказал, что помогло выудить важную информацию у ВСУ
Комбат рассказал, что помогло выудить важную информацию у ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
Комбат рассказал, что помогло выудить важную информацию у ВСУ
Офицеры 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии использовали нейросети, чтобы перехитрить командиров взятого в плен бойца, рассказал командир батальона с... РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
2026
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Комбат рассказал, что помогло выудить важную информацию у ВСУ

РИА Новости: ВС РФ использовали нейросети для получения информации от ВСУ

ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости, Давид Нармания. Офицеры 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии использовали нейросети, чтобы перехитрить командиров взятого в плен бойца, рассказал командир батальона с позывным Моздок.
По его словам, у сдавшегося командира взвода при себе имелся телефон, который содержал важную информацию - карты, расположение огневых точек и многое другое. Также у пленного был доступ к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.
“В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут - все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами. Спустя несколько часов его командиры начали что-то подозревать, задавали вопросы, но ответы на них мы могли найти в том же телефоне. Потом попросили фото скинуть - мы через нейросети прогнали его фотографию, чтобы показать, что он ранен и остается в блиндаже”, - сообщил комбат.
Это позволило выиграть еще несколько часов. Однако после этого командиры пленного связались с родственниками. Они стали задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, поэтому спустя какое-то время аккаунт пленного удалили из групповых чатов.
