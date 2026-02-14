https://ria.ru/20260214/neyroseti-2074109764.html
Комбат рассказал, что помогло выудить важную информацию у ВСУ
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости, Давид Нармания. Офицеры 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии использовали нейросети, чтобы перехитрить командиров взятого в плен бойца, рассказал командир батальона с позывным Моздок.
По его словам, у сдавшегося командира взвода при себе имелся телефон, который содержал важную информацию - карты, расположение огневых точек и многое другое. Также у пленного был доступ к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.
“В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут - все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами. Спустя несколько часов его командиры начали что-то подозревать, задавали вопросы, но ответы на них мы могли найти в том же телефоне. Потом попросили фото скинуть - мы через нейросети прогнали его фотографию, чтобы показать, что он ранен и остается в блиндаже”, - сообщил комбат.
Это позволило выиграть еще несколько часов. Однако после этого командиры пленного связались с родственниками. Они стали задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, поэтому спустя какое-то время аккаунт пленного удалили из групповых чатов.