Индия пообещала США прекратить закупки нефти из России, утверждает Рубио
12:49 14.02.2026 (обновлено: 14:59 14.02.2026)
Индия пообещала США прекратить закупки нефти из России, утверждает Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что США получили от Индии обязательство прекратить дальнейшие закупки российской нефти.
Индия пообещала США прекратить закупки нефти из России, утверждает Рубио

МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что США получили от Индии обязательство прекратить дальнейшие закупки российской нефти.
"В ходе наших консультацией с Индией мы заручились ее обязательством прекратить дальнейшие закупки российской нефти", - заявил Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил дополнительную пошлину в размере 25% на товары из Индии, заявив, что взамен Индия обязалась отказаться от покупки российской нефти.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, заявил ранее в интервью РИА Новости посол РФ Денис Алипов. У России нет оснований полагать, что экономические договоренности с Индией, достигнутые на высшем уровне, подвергаются рискам в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
