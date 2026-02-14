Страны НАТО вынашивают планы морской блокады России, заявил посол в Осло

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России и переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение", заявил в интервью РИА Новости посол в Осло Николай Корчунов.

« "Страны альянса, включая Норвегию , буквально переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение", расставляя повсюду своих "часовых" (операции НАТО "Балтийский часовой", "Восточный часовой", "Арктический часовой") и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права", — сказал он.

Посол добавил, что странами блока вынашиваются планы частичной или полной морской блокады России

В августе прошлого года помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок.

В конце июля помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев докладывал, что Евросоюз в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства запустил миссию "Балтийский страж". Ее могут в любой момент развернуть в блокадную миссию, подчеркивал он.

Патрушев предупреждал о готовящихся и уже проводящихся силовых провокациях, которые российский флот пресекает. По его словам, ЕС понимает, что именно через Северо-Запад России идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, поэтому против судов под ее флагом, а также иностранных кораблей с российскими грузами разворачивают настоящую охоту.