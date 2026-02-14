Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО вынашивают планы морской блокады России, заявил посол в Осло - РИА Новости, 14.02.2026
04:01 14.02.2026 (обновлено: 07:34 14.02.2026)
Страны НАТО вынашивают планы морской блокады России, заявил посол в Осло
Страны НАТО вынашивают планы морской блокады России, заявил посол в Осло
Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России и переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение", заявил в интервью... РИА Новости, 14.02.2026
россия
москва
осло
николай корчунов
нато
россия
москва
осло
Новости
россия, москва, осло, николай корчунов, нато
Россия, Москва, Осло, Николай Корчунов, НАТО
Страны НАТО вынашивают планы морской блокады России, заявил посол в Осло

Посол Корчунов: страны НАТО вынашивают планы морской блокады России

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России и переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение", заявил в интервью РИА Новости посол в Осло Николай Корчунов.
«
"Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение", расставляя повсюду своих "часовых" (операции НАТО "Балтийский часовой", "Восточный часовой", "Арктический часовой") и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права", — сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
МИД назвал слабоумием и отвагой угрозы НАТО Калининградской области
25 декабря 2025, 16:48
Посол добавил, что странами блока вынашиваются планы частичной или полной морской блокады России.
В августе прошлого года помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Раскрыта тайна российского "теневого флота"
13 ноября 2025, 08:00
В конце июля помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев докладывал, что Евросоюз в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства запустил миссию "Балтийский страж". Ее могут в любой момент развернуть в блокадную миссию, подчеркивал он.
Патрушев предупреждал о готовящихся и уже проводящихся силовых провокациях, которые российский флот пресекает. По его словам, ЕС понимает, что именно через Северо-Запад России идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, поэтому против судов под ее флагом, а также иностранных кораблей с российскими грузами разворачивают настоящую охоту.
На защиту экономической зоны России поставлен Балтийский флот. Он пресекает незаконную производственную деятельность и обеспечивает безопасность судоходства. В его задачи также входит выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другие).
Польские военнослужащие на базе в Ожише - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В посольстве в Дании прокомментировали начало операции НАТО в Арктике
Вчера, 07:55
 
