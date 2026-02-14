Рейтинг@Mail.ru
МВФ отменил налоговые требования к Украине на нынешний транш - РИА Новости, 14.02.2026
14:26 14.02.2026
МВФ отменил налоговые требования к Украине на нынешний транш
в мире, украина, мвф
В мире, Украина, МВФ
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд отменил предварительные налоговые требования к Украине для предоставления нового кредита, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.
"Международный валютный фонд (МВФ) отменил свои требования для предоставления нового кредита Украине, поэтому НДС для физических лиц-предпринимателей, пошлин на посылки и налога для цифровых платформ пока не будет", - сказала Свириденко во время общения с украинскими журналистами.
По словам главы правительства, законопроекты по каждому из этих пунктов объединят в один большой законопроект - Beautiful Tax Bill, - который депутатам Рады нужно будет принять в марте, при этом она отметила, что голосов для этого в парламенте может не хватить.
Свириденко добавила, что порог оборота для применения НДС для предпринимателей увеличат с 23 тысяч долларов до 93 тысяч долларов, что сократит круг его плательщиков с 660 тысяч до 257 тысяч представителей малого бизнеса.
Премьер уточнила, что срок введения НДС для предпринимателей пока обсуждается с МВФ. По ее словам, это может быть либо 2028 год, либо налог вступит в силу с момента предполагаемого вступления Украины в Евросоюз.
Двадцать шестого ноября 2025 года фонд заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
Двадцать седьмого ноября прошлого года агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ. В частности, планировалось завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносили изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
