Слуцкий призвал ужесточить наказание за некачественные товары для детей

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил ужесточить уголовную ответственность вплоть до шести лет лишения свободы для лиц, виновных в поставке некачественных товаров и услуг для несовершеннолетних.

"Считаем необходимым ужесточить уголовную ответственность за поставку некачественных товаров и услуг для несовершеннолетних. Предлагаем установить ответственность вплоть до шести лет лишения свободы для тех, кто решил играть на здоровье детей до 18 лет. На детской безопасности нельзя экономить, если хотим защитить наше подрастающее поколение, действовать необходимо жестко", - сказал РИА Новости Слуцкий

Парламентарий отметил, что в настоящее время повышенные санкции действуют только в отношении продукции для детей до шести лет, а если страдают школьники - наказание уже кратно мягче. По его мнению, это несправедливо и неправильно.

"В рамках встречи фракции ЛДПР с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным мы поднимали вопрос о необходимости принципиально иного, упреждающего контроля качества питания в школах, детских садах и социальных учреждениях. А не по итогам очередных ЧП, как это часто бывает. Жесткий контроль должен быть как за ценами, так и за поставщиками", - добавил он.

Кроме того, Слуцкий заявил, что ЛДПР обратится в Следственный комитет РФ с просьбой тщательно проверить поставщиков продуктов реабилитационного центра в Алтайском крае

"Если нарушения будут выявлены, мы требуем, чтобы виновные понесли не формальную ответственность по статье "халатность", а были привлечены по более тяжким составам. Когда речь идет о здоровье детей, никаких послаблений быть не должно", - заключил он.

Ранее в минсоцзащиты Алтайского края сообщили РИА Новости, что одиннадцать детей с признаками ротавирусной инфекции госпитализировали из реабилитационного центра "Радуга", было возбуждено уголовное дело по статье "халатность".