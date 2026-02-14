Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал ужесточить наказание за некачественные товары для детей - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/nakazanie-2074329410.html
Слуцкий призвал ужесточить наказание за некачественные товары для детей
Слуцкий призвал ужесточить наказание за некачественные товары для детей - РИА Новости, 14.02.2026
Слуцкий призвал ужесточить наказание за некачественные товары для детей
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил ужесточить уголовную ответственность вплоть до шести лет лишения свободы для лиц, виновных в... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T04:13:00+03:00
2026-02-14T04:13:00+03:00
алтайский край
россия
первомайский район
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
https://ria.ru/20260212/pitanie-2073970474.html
https://ria.ru/20260210/slutskij-2073348379.html
алтайский край
россия
первомайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, россия, первомайский район , леонид слуцкий (политик), лдпр
Алтайский край, Россия, Первомайский район , Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий призвал ужесточить наказание за некачественные товары для детей

Слуцкий призвал ужесточить наказание за некачественные товары и услуги для детей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил ужесточить уголовную ответственность вплоть до шести лет лишения свободы для лиц, виновных в поставке некачественных товаров и услуг для несовершеннолетних.
"Считаем необходимым ужесточить уголовную ответственность за поставку некачественных товаров и услуг для несовершеннолетних. Предлагаем установить ответственность вплоть до шести лет лишения свободы для тех, кто решил играть на здоровье детей до 18 лет. На детской безопасности нельзя экономить, если хотим защитить наше подрастающее поколение, действовать необходимо жестко", - сказал РИА Новости Слуцкий.
Салаты в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Слуцкий призвал взять на особый контроль качество питания в школах
12 февраля, 17:26
Парламентарий отметил, что в настоящее время повышенные санкции действуют только в отношении продукции для детей до шести лет, а если страдают школьники - наказание уже кратно мягче. По его мнению, это несправедливо и неправильно.
"В рамках встречи фракции ЛДПР с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным мы поднимали вопрос о необходимости принципиально иного, упреждающего контроля качества питания в школах, детских садах и социальных учреждениях. А не по итогам очередных ЧП, как это часто бывает. Жесткий контроль должен быть как за ценами, так и за поставщиками", - добавил он.
Кроме того, Слуцкий заявил, что ЛДПР обратится в Следственный комитет РФ с просьбой тщательно проверить поставщиков продуктов реабилитационного центра в Алтайском крае.
"Если нарушения будут выявлены, мы требуем, чтобы виновные понесли не формальную ответственность по статье "халатность", а были привлечены по более тяжким составам. Когда речь идет о здоровье детей, никаких послаблений быть не должно", - заключил он.
Ранее в минсоцзащиты Алтайского края сообщили РИА Новости, что одиннадцать детей с признаками ротавирусной инфекции госпитализировали из реабилитационного центра "Радуга", было возбуждено уголовное дело по статье "халатность".
Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Радуга" находится в Первомайском районе Алтайского края, в поселке Сибирский. Как рассказали в минсоцзащиты, дети заезжают туда на 21 день, они там занимаются с психологами, логопедами, проходят физиолечение и реабилитацию по показаниям.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Слуцкий предложил запретить платные парковки рядом со школами и больницами
10 февраля, 05:18
 
Алтайский крайРоссияПервомайский районЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала