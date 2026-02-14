Рейтинг@Mail.ru
Около 20 тысяч наемников участвовали в БД на стороне ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 14.02.2026 (обновлено: 03:23 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/naemniki-2074327816.html
Около 20 тысяч наемников участвовали в БД на стороне ВСУ, заявил Мирошник
Около 20 тысяч наемников участвовали в БД на стороне ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 14.02.2026
Около 20 тысяч наемников участвовали в БД на стороне ВСУ, заявил Мирошник
Около 20 тысяч иностранных наемников участвовали в боевых действиях на стороне Украины, но их может быть больше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T03:22:00+03:00
2026-02-14T03:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20260212/miroshnik-2073839505.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Около 20 тысяч наемников участвовали в БД на стороне ВСУ, заявил Мирошник

Мирошник: около 20 тысяч наемников участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Около 20 тысяч иностранных наемников участвовали в боевых действиях на стороне Украины, но их может быть больше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По оценкам нашего Минобороны, количество наемников, которые прошли через мясорубку, достигает где-то 20 тысяч человек", - сказал Мирошник.
По его мнению, их может быть и больше, потому что украинская сторона всячески пытается "прятать" этих людей.
"Где-то в декабре украинская сторона приняла решение о расформировании четырех иностранных легионов, которые официально были в структуре ВСУ. Сейчас их размазали по другим подразделениям украинских вооруженных сил", - пояснил дипломат.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мирошник назвал страны, откуда приезжают наемники ВСУ
12 февраля, 10:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала