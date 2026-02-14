https://ria.ru/20260214/naemniki-2074327816.html
Около 20 тысяч наемников участвовали в БД на стороне ВСУ, заявил Мирошник
Около 20 тысяч иностранных наемников участвовали в боевых действиях на стороне Украины, но их может быть больше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T03:22:00+03:00
2026-02-14T03:22:00+03:00
2026-02-14T03:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина
россия
