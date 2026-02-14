https://ria.ru/20260214/most-2074379659.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь открыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 14.02.2026
республика крым
Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь возобновили