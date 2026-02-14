Рейтинг@Mail.ru
13:21 14.02.2026 (обновлено: 13:26 14.02.2026)
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 14.02.2026
республика крым, крымский мост, общество
Республика Крым, Крымский мост, Общество
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
В субботу в Крыму объявили ракетную опасность.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля 2024, 17:35
 
Республика КрымКрымский мостОбщество
 
 
