На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 14.02.2026
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:21:00+03:00
2026-02-14T13:21:00+03:00
2026-02-14T13:26:00+03:00
республика крым
крымский мост
общество
республика крым
Новости
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли