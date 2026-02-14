Рейтинг@Mail.ru
"Задачи у нас простые". Водитель о том, как чистят дороги Москвы от снега - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/moskva-2074392154.html
"Задачи у нас простые". Водитель о том, как чистят дороги Москвы от снега
"Задачи у нас простые". Водитель о том, как чистят дороги Москвы от снега - РИА Новости, 14.02.2026
"Задачи у нас простые". Водитель о том, как чистят дороги Москвы от снега
Иван Памазанов восемь лет работает в ГБУ "Автомобильные дороги".
2026-02-14T15:36:00+03:00
2026-02-14T15:36:00+03:00
видео
москва
автомобильные дороги
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074391471_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b98865787e6c8f8994d424e04d884820.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Задачи у нас простые". Водитель о том, как чистят дороги Москвы от снега
Иван Памазанов восемь лет работает в ГБУ "Автомобильные дороги".  В интервью он рассказал, как с коллегами чистит проезжую часть от снега, и как важна в хорошей очистке дорог помощь простых автомобилистов.
2026-02-14T15:36
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074391471_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fbe16c0eafdc1035d277a2a0de848db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, москва, автомобильные дороги, снегопад в москве, видео
Видео, Москва, Автомобильные дороги, Снегопад в Москве
"Задачи у нас простые". Водитель о том, как чистят дороги Москвы от снега
Иван Памазанов восемь лет работает в ГБУ "Автомобильные дороги".
2026-02-14T15:36
true
PT1M01S

"Задачи у нас простые". Водитель о том, как чистят дороги Москвы от снега

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Иван Памазанов восемь лет работает в ГБУ "Автомобильные дороги".
В интервью он рассказал, как с коллегами чистит проезжую часть от снега, и как важна в хорошей очистке дорог помощь простых автомобилистов.
 
ВидеоМоскваАвтомобильные дорогиСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала