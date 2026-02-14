Рейтинг@Mail.ru
Температура в Москве за сутки понизится на 15 градусов - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 14.02.2026 (обновлено: 15:46 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/moskva-2074390681.html
Температура в Москве за сутки понизится на 15 градусов
Температура в Москве за сутки понизится на 15 градусов - РИА Новости, 14.02.2026
Температура в Москве за сутки понизится на 15 градусов
Температура в столице за сутки понизится более чем на 15 градусов, к концу воскресенья ожидается до минус 13 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:25:00+03:00
2026-02-14T15:46:00+03:00
общество
москва
погода
татьяна позднякова
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073069836_0:277:3101:2021_1920x0_80_0_0_46b569f4691fd70b9019d686a4beef0d.jpg
https://ria.ru/20260214/pogoda-2074389236.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073069836_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_5eb9597f1a04c19b6dd8eddad6214ff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода, татьяна позднякова, петр бирюков
Общество, Москва, Погода, Татьяна Позднякова, Петр Бирюков
Температура в Москве за сутки понизится на 15 градусов

Позднякова: температура в Москве за сутки понизится на 15 градусов до минус 13

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве
Горожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Горожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Температура в столице за сутки понизится более чем на 15 градусов, к концу воскресенья ожидается до минус 13 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков со ссылкой на синоптиков в пятницу рассказал, что до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия: почти ежедневно ожидаются снег, резкая оттепель сменится минусовыми температурами.
"Нужно сказать, что завтра (в воскресенье - ред.) к утру температура воздуха в Москве уже будет в пределах где-то минус семи - минус девяти градусов, а к вечеру завтрашнего дня температура уже будет минус 13 градусов, то есть за сутки температура воздуха понизится более чем на 15 градусов", - сказала агентству Позднякова.
Синоптик уточнила, что последствием похолодания станет сильная гололедица.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Суббота в Москве станет самым теплым днем с начала года
Вчера, 15:15
 
ОбществоМоскваПогодаТатьяна ПоздняковаПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала