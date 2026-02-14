Температура в Москве за сутки понизится на 15 градусов

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Температура в столице за сутки понизится более чем на 15 градусов, к концу воскресенья ожидается до минус 13 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков со ссылкой на синоптиков в пятницу рассказал, что до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия: почти ежедневно ожидаются снег, резкая оттепель сменится минусовыми температурами.
"Нужно сказать, что завтра (в воскресенье - ред.) к утру температура воздуха в Москве уже будет в пределах где-то минус семи - минус девяти градусов, а к вечеру завтрашнего дня температура уже будет минус 13 градусов, то есть за сутки температура воздуха понизится более чем на 15 градусов", - сказала агентству Позднякова.
Синоптик уточнила, что последствием похолодания станет сильная гололедица.