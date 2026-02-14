Уборка снега у Триумфальной арки в Москве. Архивное фото

Уборка снега у Триумфальной арки в Москве

В Москве продолжаются масштабные работы по очистке города от снега

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Городские службы в столице в круглосуточном режиме проводят работы по очистке города от снега, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что, согласно данным синоптиков, до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия: почти ежедневно ожидаются снег, резкая оттепель сменится минусовыми температурами.

"В настоящее время организованы мероприятия по очистке от снега дорог, тротуаров, общественных пространств, дворовых территорий, подходов к транспортным и социальным объектам. Ведется роторная переброска снега и вывоз сформированных снежных валов на снегосплавные пункты", - рассказал журналистам Бирюков

Параллельно службы проводят очистку системы водоотведения, водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев, чтобы они могли быстро пропускать талую воду, в местах возможного скопления воды дежурят бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний, добавил заммэра.

"Городские службы работают в усиленном режиме, осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Проводим очистку крыш жилых домов, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков", - уточнил Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что на особом контроле находится функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы.