15:07 14.02.2026
В Москве продолжаются масштабные работы по очистке города от снега
2026
В Москве продолжаются масштабные работы по очистке города от снега

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Городские службы в столице в круглосуточном режиме проводят работы по очистке города от снега, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что, согласно данным синоптиков, до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия: почти ежедневно ожидаются снег, резкая оттепель сменится минусовыми температурами.
Как убирают снег на дорогах Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Как убирают снег на дорогах Москвы
13 февраля, 14:17
"В настоящее время организованы мероприятия по очистке от снега дорог, тротуаров, общественных пространств, дворовых территорий, подходов к транспортным и социальным объектам. Ведется роторная переброска снега и вывоз сформированных снежных валов на снегосплавные пункты", - рассказал журналистам Бирюков.
Параллельно службы проводят очистку системы водоотведения, водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев, чтобы они могли быстро пропускать талую воду, в местах возможного скопления воды дежурят бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний, добавил заммэра.
"Городские службы работают в усиленном режиме, осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Проводим очистку крыш жилых домов, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков", - уточнил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на особом контроле находится функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы.
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - заключил Бирюков.
Сосульки на крыше дома - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Москвичей предупредили об опасности падения снега и сосулек с крыш
13 февраля, 13:30
 
МоскваПетр БирюковСнегопад в МосквеОбщество
 
 
