Синоптик рассказала о резком похолодании в Москве в начале недели - РИА Новости, 14.02.2026
08:15 14.02.2026 (обновлено: 08:25 14.02.2026)
Синоптик рассказала о резком похолодании в Москве в начале недели
Синоптик рассказала о резком похолодании в Москве в начале недели
общество
россия
москва
марина макарова
гидрометцентр
погода
общество, россия, москва, марина макарова, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Москва, Марина Макарова, Гидрометцентр, Погода
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Температура воздуха в начале неделе будет на 6-7 градусов ниже нормы, в понедельник возможна метель, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"В понедельник у нас прогнозируется приближение нового циклона с юго-запада. Ночью уже местами небольшой снег, а днем снег умеренный, местами даже сильный, возможна метель, потому что ветер усилится до 8-13 метров в секунду. При такой скорости ветра со снегом - это уже вполне может быть метель. Низкий фон температуры сохраняется. Ночь на понедельник минус 13 - минус 15, по области минус 13 - минус 18. Днем в Москве минус 8 - минус 10, и по области минус 8 - минус 13. Температура будет на 6 градусов ниже нормы, во вторник тоже на 6 градусов и в среду где-то на 7 градусов", - сказала Макарова.
