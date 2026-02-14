Рейтинг@Mail.ru
В Польше участились случаи мошенничества со стороны жителей Украины
14:35 14.02.2026
В Польше участились случаи мошенничества со стороны жителей Украины
В Польше участились случаи мошенничества со стороны жителей Украины - РИА Новости, 14.02.2026
В Польше участились случаи мошенничества со стороны жителей Украины
Граждане Украины занимаются телефонным мошенничеством в Польше без знания языка, предпочитая разговаривать на украинском, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2026
В Польше участились случаи мошенничества со стороны жителей Украины

РИА Новости: украинские телефонные мошенники орудуют в Польше, не зная языка

ВАРШАВА, 14 янв – РИА Новости. Граждане Украины занимаются телефонным мошенничеством в Польше без знания языка, предпочитая разговаривать на украинском, выяснило РИА Новости.
"За короткое время мне несколько раз звонили на польский телефон с неопределившегося номера как мужским, так и женским голосом и представлялись сотрудниками Службы безопасности Национального банка Польши. Причем разговор с самого начала велся на украинском языке", - рассказал РИА Новости проживающий в Варшаве гражданин Белоруссии по имени Илья.
Он пояснил, что схема, по которой действуют мошенники, каждый раз была одной и той же.
"Они интересовались, делал ли я только что платеж на крупную сумму, пытались убедить меня в том, что с моей карты только что сделан платеж", - рассказал собеседник агентства.
При этом мошенники не обладают базами данных банков.
"Они даже не знали, клиентом какого банка я являюсь. Эту информацию они, видимо, планировали получить по номеру карты", - рассказал он.
По его словам, мошенники не знают польский язык.
