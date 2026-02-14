В Польше участились случаи мошенничества со стороны жителей Украины

ВАРШАВА, 14 янв – РИА Новости. Граждане Украины занимаются телефонным мошенничеством в Польше без знания языка, предпочитая разговаривать на украинском, выяснило РИА Новости.

"За короткое время мне несколько раз звонили на польский телефон с неопределившегося номера как мужским, так и женским голосом и представлялись сотрудниками Службы безопасности Национального банка Польши. Причем разговор с самого начала велся на украинском языке", - рассказал РИА Новости проживающий в Варшаве гражданин Белоруссии по имени Илья.

Он пояснил, что схема, по которой действуют мошенники, каждый раз была одной и той же.

"Они интересовались, делал ли я только что платеж на крупную сумму, пытались убедить меня в том, что с моей карты только что сделан платеж", - рассказал собеседник агентства.

При этом мошенники не обладают базами данных банков.

"Они даже не знали, клиентом какого банка я являюсь. Эту информацию они, видимо, планировали получить по номеру карты", - рассказал он.

По его словам, мошенники не знают польский язык.