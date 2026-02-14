Рейтинг@Mail.ru
Мошенники активно звонили одиноким россиянам в преддверии Дня влюбленных - РИА Новости, 14.02.2026
05:33 14.02.2026
Мошенники активно звонили одиноким россиянам в преддверии Дня влюбленных
Мошенники активно звонили одиноким россиянам в преддверии Дня влюбленных
Телефонные мошенники активно звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей в преддверии Дня влюбленных: дольше всего аферисты пытались дозвониться жительнице... РИА Новости, 14.02.2026
2026
Мошенники активно звонили одиноким россиянам в преддверии Дня влюбленных

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники активно звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей в преддверии Дня влюбленных: дольше всего аферисты пытались дозвониться жительнице Москвы, превысив 2,4 тысячи попыток, рассказали РИА Новости аналитики "МТС Защитник".
"Накануне праздника злоумышленники чаще всего звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей. Рекорд по количеству звонков был зафиксирован в Москве: одинокой пожилой женщине без детей мошенники пытались дозвониться 2 467 раз", - сообщили в компании.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Мошенники стали использовать звонки для выманивания кодов подтверждения
Вчера, 06:14
Пик звонков россиянам пришелся на первую половину вторника и среды: в это время бдительность и концентрация у людей ниже. Мошенники были нацелены на достижение быстрого результата, поэтому в среднем разговор с потенциальной жертвой длился 12 секунд.
Отмечается, что самыми массовыми схемами обмана стали звонки от имени госорганов - на них пришлось 26% случаев. Также россиянам поступали фиктивные предложения об инвестициях и дополнительном доходе и насчет пенсией и социальных выплат.
При этом аналитики отмечают резкий рост мошеннических сценариев, связанных с доставкой цветов и "тайными поклонниками", желающими продолжить общение якобы после случайных встреч на улице.
"Пытаясь получить доступ к личным данным, мошенники достаточно часто используют для обмана психологические триггеры, такие как одиночество, потребность в знакомствах и общении. Поэтому в разговорах по телефону всегда важно сохранять бдительность, особенно, если у вас запрашивают какие-либо данные", - объяснил руководитель направления "Безопасная связь" МТС Павел Логинов.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Мошенники усложнили схемы обмана россиян, сообщил юрист
Вчера, 02:55
 
ОбществоМоскваМТС
 
 
