Мошенники активно звонили одиноким россиянам в преддверии Дня влюбленных

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники активно звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей в преддверии Дня влюбленных: дольше всего аферисты пытались дозвониться жительнице Москвы, превысив 2,4 тысячи попыток, рассказали РИА Новости аналитики "МТС Защитник".

"Накануне праздника злоумышленники чаще всего звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей. Рекорд по количеству звонков был зафиксирован в Москве : одинокой пожилой женщине без детей мошенники пытались дозвониться 2 467 раз", - сообщили в компании.

Пик звонков россиянам пришелся на первую половину вторника и среды: в это время бдительность и концентрация у людей ниже. Мошенники были нацелены на достижение быстрого результата, поэтому в среднем разговор с потенциальной жертвой длился 12 секунд.

Отмечается, что самыми массовыми схемами обмана стали звонки от имени госорганов - на них пришлось 26% случаев. Также россиянам поступали фиктивные предложения об инвестициях и дополнительном доходе и насчет пенсией и социальных выплат.

При этом аналитики отмечают резкий рост мошеннических сценариев, связанных с доставкой цветов и "тайными поклонниками", желающими продолжить общение якобы после случайных встреч на улице.