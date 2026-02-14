Никто не компенсирует Молдавии выход из СНГ, заявил Додон

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Решение о выходе из структур СНГ не продиктовано интересами Молдавии и приведёт к образованию экономических "дыр", которые никто не компенсирует, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.