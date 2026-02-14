Рейтинг@Mail.ru
Никто не компенсирует Молдавии выход из СНГ, заявил Додон - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/moldaviya-2074378777.html
Никто не компенсирует Молдавии выход из СНГ, заявил Додон
Никто не компенсирует Молдавии выход из СНГ, заявил Додон - РИА Новости, 14.02.2026
Никто не компенсирует Молдавии выход из СНГ, заявил Додон
Решение о выходе из структур СНГ не продиктовано интересами Молдавии и приведёт к образованию экономических "дыр", которые никто не компенсирует, заявил в... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T14:06:00+03:00
2026-02-14T14:06:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
москва
игорь додон
михай попшой
майя санду
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951743750_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_14c789ebf29f32b955c754709c711ce5.jpg
https://ria.ru/20260214/dodon-2074357723.html
https://ria.ru/20260212/moldaviya-2074053434.html
молдавия
кишинев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951743750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a81ae70bcc0d72995b7dbb8000cb3650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, москва, игорь додон, михай попшой, майя санду, евразийский экономический союз, содружество , снг
В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Игорь Додон, Михай Попшой, Майя Санду, Евразийский экономический союз, Содружество , СНГ
Никто не компенсирует Молдавии выход из СНГ, заявил Додон

Экс-президент Додон: никто не компенсирует Молдавии выход из СНГ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Решение о выходе из структур СНГ не продиктовано интересами Молдавии и приведёт к образованию экономических "дыр", которые никто не компенсирует, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Додон прокомментировал идею об объединении Молдавии с Румынией
Вчера, 11:20
"Нынешний курс Кишинёва на свертывание взаимодействия с Москвой и выход из структур СНГ не продиктован интересами Молдавии. Очень много экономических механизмов завязано именно на площадке СНГ. Если завтра Молдова полностью выйдет, образуются пробелы, которые никто не закроет. Никакие двусторонние договорённости не способны полностью заменить сложившуюся систему", - сказал экс-президент.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ЕС не готов содержать Молдавию за показную русофобию, заявили в "Победе"
12 февраля, 23:58
 
В миреМолдавияКишиневМоскваИгорь ДодонМихай ПопшойМайя СандуЕвразийский экономический союзСодружествоСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала