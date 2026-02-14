Рейтинг@Mail.ru
Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС
23:29 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/mks-2074443220.html
Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым на борту в субботу пристыковался к Международной космической станции, сообщает... РИА Новости, 14.02.2026
2026
канаверал, флорида, джессика меир, роскосмос
Канаверал, Флорида, Джессика Меир, Роскосмос
Космонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым на борту в субботу пристыковался к Международной космической станции, сообщает Telegram-канал "Роскосмоса".
"Сегодня корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 причалил к Международной космической станции. Помимо нашего космонавта в экипаже Crew-12 — астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено", - говорится в сообщении.
Запуск корабля произошел 13 февраля с мыса Канаверал во Флориде. Он ранее переносился из-за неблагоприятных погодных условий.
МКС - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
МКС будет оставаться на орбите еще долгое время, заявил глава НАСА
13 февраля, 15:19
 
КанавералФлоридаДжессика МеирРоскосмос
 
 
