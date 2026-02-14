https://ria.ru/20260214/mks-2074443220.html
Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС
Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС - РИА Новости, 14.02.2026
Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым на борту в субботу пристыковался к Международной космической станции, сообщает... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T23:29:00+03:00
2026-02-14T23:29:00+03:00
2026-02-14T23:29:00+03:00
канаверал
флорида
джессика меир
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064794702_0:96:3289:1946_1920x0_80_0_0_e0ee1dacc2967b476483979b102e31a8.jpg
https://ria.ru/20260213/mks-2074192373.html
канаверал
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064794702_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_ca62301af6c4b75646d50ef1a03b146c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канаверал, флорида, джессика меир, роскосмос
Канаверал, Флорида, Джессика Меир, Роскосмос
Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС
Crew Dragon с космонавтом Федяевым пристыковался к МКС