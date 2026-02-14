Рейтинг@Mail.ru
В Мюнхене проходит демонстрация против конференции по безопасности - РИА Новости, 14.02.2026
17:05 14.02.2026 (обновлено: 18:07 14.02.2026)
В Мюнхене проходит демонстрация против конференции по безопасности
В Мюнхене проходит демонстрация против конференции по безопасности - РИА Новости, 14.02.2026
В Мюнхене проходит демонстрация против конференции по безопасности
Жители Мюнхена вышли на протест против конференции по безопасности, они выступают за мирные переговоры и против поставок оружия ВСУ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.02.2026
Крупная демонстрация в Мюнхене
В Мюнхене началась крупная демонстрация против проходящей в городе конференции по безопасности и альянса НАТО. Участники протеста выступают за мирные переговоры и против поставок оружия Украине, передает корреспондент РИА Новости.
В Мюнхене проходит демонстрация против конференции по безопасности

В Мюнхене проходит крупная демонстрация против конференции по безопасности

МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. Жители Мюнхена вышли на протест против конференции по безопасности, они выступают за мирные переговоры и против поставок оружия ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на Североатлантический блок, оправдывается оргия перевооружения", — говорится в анонсе организовавшего акцию "Альянса действий против конференции по безопасности НАТО".

Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Сербский дипломат заявил о нездоровой атмосфере на Мюнхенской конференции
Вчера, 09:07
Демонстрация началась на площади Карлсплац в центре города и далее пройдет шествием до оцепленной территории вокруг места проведения конференции. По оценкам организаторов и полиции, на ней соберутся более четырех тысяч человек.
Протестующие принесли совмещенные германо-российские флаги дружбы, знамена Палестины, баннеры и плакаты с призывами к миру, отказу от поставок оружия Украине и Израилю. Участники намерены окружить место проведения конференции.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине и оценил будущее Европы
Вчера, 11:16
По словам организаторов акции, правительство ФРГ нацелилось на ведение агрессивных конфликтов с риском развязывания новой мировой войны. Они призвали Берлин остановить военную истерию и не распространять ложные сообщения о полетах БПЛА и диверсиях.
Власти же привлекли для охраны правопорядка до пяти тысяч сотрудников из различных федеральных земель страны и даже из Австрии.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Германский канцлер хочет русской капитуляции
Вчера, 08:00
 
