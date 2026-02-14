В Мюнхене проходит демонстрация против конференции по безопасности

МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. Жители Мюнхена вышли на протест против конференции по безопасности, они выступают за мирные переговоры и против поставок оружия ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.

"Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на Североатлантический блок, оправдывается оргия перевооружения", — говорится в анонсе организовавшего акцию "Альянса действий против конференции по безопасности НАТО".

Демонстрация началась на площади Карлсплац в центре города и далее пройдет шествием до оцепленной территории вокруг места проведения конференции. По оценкам организаторов и полиции, на ней соберутся более четырех тысяч человек.