Мишустин изменил состав государственной комиссии по развитию Арктики

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил заместителя генерального директора по развитию и операционной эффективности Объединенной судостроительной корпорации Сергея Бондаренко в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики, соответствующее распоряжение было опубликовано в субботу.