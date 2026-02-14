Рейтинг@Mail.ru
Мишустин изменил состав государственной комиссии по развитию Арктики - РИА Новости, 14.02.2026
19:57 14.02.2026
Мишустин изменил состав государственной комиссии по развитию Арктики
Мишустин изменил состав государственной комиссии по развитию Арктики
Мишустин изменил состав государственной комиссии по развитию Арктики

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил заместителя генерального директора по развитию и операционной эффективности Объединенной судостроительной корпорации Сергея Бондаренко в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики, соответствующее распоряжение было опубликовано в субботу.
"Включить в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики <…> заместителя генерального директора по развитию и операционной эффективности акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" Бондаренко С.А. (по согласованию)", - сообщается в документе.
Также из состава комиссии был исключен замгендиректора по инновационному и техническому развитию ОСК Василий Бойцов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Правительство утвердило планы социально-экономического развития Арктики
27 октября 2025, 10:44
 
АрктикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
