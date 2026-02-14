Рейтинг@Mail.ru
Минздрав включит в неонатальный скрининг новое заболевание - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/minzdrav-2074318536.html
Минздрав включит в неонатальный скрининг новое заболевание
Минздрав включит в неонатальный скрининг новое заболевание - РИА Новости, 14.02.2026
Минздрав включит в неонатальный скрининг новое заболевание
Миодистрофию Дюшенна планируется включить в перечень обследований неонатального скрининга в 2027 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T01:13:00+03:00
2026-02-14T01:13:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513763_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82ffee51bc608dff087fd69f455c213f.jpg
https://ria.ru/20260212/tuberkulez-2073799367.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513763_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c4257787dd3f1b53d0032a7835bf7456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Минздрав включит в неонатальный скрининг новое заболевание

РИА Новости: Минздрав включит в неонатальный скрининг Миодистрофию Дюшенна

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Миодистрофию Дюшенна планируется включить в перечень обследований неонатального скрининга в 2027 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Миодистрофия Дюшенна - это редкая генетическая болезнь, которая поражает преимущественно мальчиков. При этом заболевании мышцы постепенно теряют свои функции: становятся слабыми, уменьшаются в объёме (атрофия). По мере прогрессирования заболевания поражаются также мышцы рук, шеи, спины и других частей тела.
"Обследования на миодистрофию Дюшенна планируем включить в неонатальный скрининг в следующем году", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он напомнил, что в этом году был расширен неонатальный скрининг, в него добавились два заболевания: Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Минздрав утвердил стандарт лечения туберкулеза в России
12 февраля, 02:47
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала