Минздрав включит в неонатальный скрининг новое заболевание

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Миодистрофию Дюшенна планируется включить в перечень обследований неонатального скрининга в 2027 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Миодистрофия Дюшенна - это редкая генетическая болезнь, которая поражает преимущественно мальчиков. При этом заболевании мышцы постепенно теряют свои функции: становятся слабыми, уменьшаются в объёме (атрофия). По мере прогрессирования заболевания поражаются также мышцы рук, шеи, спины и других частей тела.

"Обследования на миодистрофию Дюшенна планируем включить в неонатальный скрининг в следующем году", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.