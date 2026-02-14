Рейтинг@Mail.ru
Ученый раскрыл, мог ли челябинский метеорит привести к катастрофе
Наука
 
01:26 14.02.2026
Ученый раскрыл, мог ли челябинский метеорит привести к катастрофе
Ученый раскрыл, мог ли челябинский метеорит привести к катастрофе
Миллионный Челябинск на южном Урале ожидала бы катастрофа, сопоставимая со взрывом 20 атомных бомб над японской Хиросимой, если бы Чебаркульский метеорит 13 лет
Ученый раскрыл, мог ли челябинский метеорит привести к катастрофе

РИА Новости: падение челябинского метеорита могло привести к катастрофе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Миллионный Челябинск на южном Урале ожидала бы катастрофа, сопоставимая со взрывом 20 атомных бомб над японской Хиросимой, если бы Чебаркульский метеорит 13 лет назад взорвался на высоте около одного километра над Землей, сказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
Метеорит пролетел и взорвался 15 февраля 2013 года в 9.20 по местному времени над городом Челябинск. Часть обломков метеорита достигли поверхности Земли, самые крупные удалось обнаружить в озере Чебаркуль и поместить в музей. Метеорит известен как Чебаркульский или Челябинский.
Астроном Короткий рассказал, что это был каменный метеорит, хондрит, диаметром порядка 20 метров, скорость которого составляла порядка 18 километров в секунду. Летел метеорит по пологой траектории, поэтому его смогли увидеть многие жители Южного Урала. Основная фрагментация (взрыв) метеорита произошла уже на высоте примерно 25 километров, поэтому звук ударной волны шел к поверхности Земли порядка минуты, отметил астроном.
"В первую очередь для оценки ущерба берется энергия взрыва. В данном случае, по оценке ученых, мощность взрыва составила полмегатонны (500 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте). Это примерно в 20 раз мощнее чем первая атомная бомба, взорванная американцами над Хиросимой 6 августа 1945 года. Но там высота взрыва составляла около одного километра. Если расстояние от места взрыва увеличивается вдвое, то ударная волна ослабевает в четыре раза. Поэтому если высота 10 километров, то энергия ударной волны будет слабее в 100 раз. Но в Хиросиме было полное уничтожение. В случае взрыва метеорита над Челябинском на высоте 10 километров эффект в городе был бы как после мощного торнадо – вырванные деревья, выбитые все окна и двери, рухнувшие ветхие конструкции, пострадавших будет много и явно были бы жертвы. При высоте взрыва один километр взрыв был бы в 20 раз мощнее, чем в Хиросиме. Город был бы практически уничтожен ударной волной, это была бы катастрофа", - рассказал астроном.
Следует также учесть, отметил ученый, поражающий фактор от ослепительной вспышки во время разрушения метеорита в стратосфере: яркость максимальной вспышки при взрыве челябинского метеорита была в 15 раз ярче Солнца, то есть в течение нескольких секунд это было свечение 15 Солнц одновременно. В этой связи после взрыва были люди, обратившиеся к медикам с ожогами глаз, напомнил Короткий.
Астроном также сказал, что метеорит на данный момент является самым "заснятым" небесным телом, вошедшим в атмосферу Земли, за всю историю наблюдений: его падение произошло над крупным городом и поэтому заснять явление удалось многим людям и стационарным камерам. Данное тело – самое крупное, которое входило в атмосферу Земли в XXI веке, сказал он.
