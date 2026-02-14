МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о России призвал Берлин перестать вооружать Украину. Об этом он написал в соцсети X.
"Германия должна прекратить поставлять оружие и начать дипломатическую работу, иначе последствия могут быть непредсказуемыми как для Украины, так и для Европы", — говорится в публикации.
Так политик отреагировал на заявление канцлера, что конфликт на Украине якобы закончится, когда Россия будет истощена.
Накануне Мерц заявил, что начал обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.
