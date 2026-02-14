Рейтинг@Mail.ru
Новое заявление Мерца о России поразило Запад
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 14.02.2026 (обновлено: 09:48 14.02.2026)
Новое заявление Мерца о России поразило Запад
Новое заявление Мерца о России поразило Запад
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о России призвал Берлин перестать вооружать Украину. Об этом... РИА Новости, 14.02.2026
Новое заявление Мерца о России поразило Запад

Мема после заявления Мерца о России призвал Германию перестать вооружать Украину

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о России призвал Берлин перестать вооружать Украину. Об этом он написал в соцсети X.

"Германия должна прекратить поставлять оружие и начать дипломатическую работу, иначе последствия могут быть непредсказуемыми как для Украины, так и для Европы", — говорится в публикации.
Сотрудники полиции перед зданием канцелярии в Берлине перед началом переговоров по Украине - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В США удивились произошедшему на переговорах по Украине
09:08
Так политик отреагировал на заявление канцлера, что конфликт на Украине якобы закончится, когда Россия будет истощена.

Накануне Мерц заявил, что начал обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
На Западе увидели скрытое послание в громком заявлении Зеленского
09:48
 
