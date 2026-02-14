МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. Об этом он написал в соцсети X.
По утверждению главы государства, сделанном им на Мюнхенской конференции по безопасности, Москва якобы потерпела стратегическую неудачу в украинском конфликте.
"Вместо того, чтобы быть платформой для реальных дебатов по поиску решений конфликтов, его используют в корыстных целях, и это еще больше вредит национальным интересам Финляндии", — говорится в публикации.
По словам Мемы, Стубб забывает, что его роль как главы государства заключается в том, чтобы наилучшим образом защищать интересы своей нации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Как подчеркивал президент, бойцы освобождают территории "квадратными километрами". Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
По словам Мемы, Стубб забывает, что его роль как главы государства заключается в том, чтобы наилучшим образом защищать интересы своей нации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Как подчеркивал президент, бойцы освобождают территории "квадратными километрами". Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе
Вчера, 12:03