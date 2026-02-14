СМИ узнали, почему Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в пользу поездки в Африку, пытаясь скрыть "смущение" из-за заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о расколе между Европой и США, пишет газета Repubblica.

"Вечером, представ перед журналистами... Мелони даже не отвечает ни на один вопрос журналистов, в том числе и итальянских, которые приехали сюда... Она говорит только о том, чего хочет... Ничего о Мерце, ничего о США, ничего об Украине", - пишет газета.