СМИ узнали, почему Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в пользу поездки в Африку, пытаясь скрыть "смущение" из-за заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о расколе между Европой и США, пишет газета Repubblica.
Газета со ссылкой на немецкие источники пишет, что организаторы Мюнхенской конференции в этом году продемонстрировали особое отношение к Мелони, предложив ей выступить с речью сразу после Мерца, однако она предпочла не посещать мероприятие.
"Пока основная часть лидеров континента обсуждает Украину и крайне запутанные отношения между США и ЕС, премьер-министр преодолевает расстояние более семи тысяч километров, отделяющее ее от баварского саммита: в 17.00 по местному времени (совпадает с мск - ред.)... она приземляется в аэропорту Аддис-Абебы", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, отсутствие Мелони на конференции в Мюнхене облегчает ей попытку скрыть "смущение" по поводу последних заявлений Мерца, который на этом мероприятии говорил о "расколе" между двумя сторонами Атлантики. Мелони же, как подчеркивает издание, при каждой возможности демонстрирует желание преодолеть данный раскол, чтобы сохранить "единство Запада".
Газета отмечает, что Мелони уклоняется от вопросов в ожидании возможной поездки 19 февраля на заседание "Совета мира" в США.
"Вечером, представ перед журналистами... Мелони даже не отвечает ни на один вопрос журналистов, в том числе и итальянских, которые приехали сюда... Она говорит только о том, чего хочет... Ничего о Мерце, ничего о США, ничего об Украине", - пишет газета.
Ранее Мерц, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, заявил, что между Европой и Соединенными Штатами Америки "образовалась брешь, глубокая яма". Несмотря на это, Мерц убежден, что Евросоюз не должен отказываться от партнерства с США, а отношения между ними нуждаются в перезапуске.
Мелони в субботу заявила, что Италия получила приглашение присоединиться к "Совету мира" по управлению сектором Газа как наблюдатель и намерена его принять.
