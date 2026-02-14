Внук Карбышева рассказал, почему нельзя забывать подвиг советских солдат

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Забыть подвиг советских солдат в Великой Отечественной войне означает предать народную память и потерять идентичность, заявил РИА Новости Дмитрий Карбышев, внук генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который по погиб в немецком концлагере Маутхаузен.

"Народ помнит цену победы, и забывать - это значит предать народную память и потерять самоидентификацию, которая сейчас в определенной степени руководит людьми. Это сохраняет целостность, память поколений и идеологические установки, которые перешли с советского времени в нынешнее - чувство справедливости, чувство долга, чувство ответственности. Современная система так не воспитывает", - сказал Карбышев.