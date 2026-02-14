Рейтинг@Mail.ru
Внук Карбышева рассказал, почему нельзя забывать подвиг советских солдат
08:58 14.02.2026
Внук Карбышева рассказал, почему нельзя забывать подвиг советских солдат
Внук Карбышева рассказал, почему нельзя забывать подвиг советских солдат - РИА Новости, 14.02.2026
Внук Карбышева рассказал, почему нельзя забывать подвиг советских солдат
Забыть подвиг советских солдат в Великой Отечественной войне означает предать народную память и потерять идентичность, заявил РИА Новости Дмитрий Карбышев, внук
Внук Карбышева рассказал, почему нельзя забывать подвиг советских солдат

Внук Карбышева: забыть подвиг советских солдат означает потерять идентичность

© РИА Новости / А. Ламброс | Перейти в медиабанкУзники немецкого концлагеря Маутхаузен
Узники немецкого концлагеря Маутхаузен. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Забыть подвиг советских солдат в Великой Отечественной войне означает предать народную память и потерять идентичность, заявил РИА Новости Дмитрий Карбышев, внук генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который по погиб в немецком концлагере Маутхаузен.
"Народ помнит цену победы, и забывать - это значит предать народную память и потерять самоидентификацию, которая сейчас в определенной степени руководит людьми. Это сохраняет целостность, память поколений и идеологические установки, которые перешли с советского времени в нынешнее - чувство справедливости, чувство долга, чувство ответственности. Современная система так не воспитывает", - сказал Карбышев.
Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый - военный инженер, доктор военных наук, профессор военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев мученически погиб 18 февраля 1945 года, в немецком концлагере Маутхаузен после того, как его сначала долго пытали, а затем обливали ледяной водой на морозе.
Карбышев попал в плен 8 августа 1941 года во время боя у Днепра, где был тяжело контужен. Немцы очень рассчитывали привлечь его к сотрудничеству, именно он должен был возглавить коллаборационистскую Русскую освободительную армию. После отказа на генерала началось сильнейшее давление: ему давали самую тяжелую работу, нещадно мучили и пытали. Карбышева держали в самых жестоких концлагерях, в том числе в Освенциме, Заксенхаузене и Маутхаузене. В 1946 году генералу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.
