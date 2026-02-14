Рейтинг@Mail.ru
В Шэньяне прошли масленичные гуляния
14:59 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/maslenitsa-2074386771.html
В Шэньяне прошли масленичные гуляния
Празднование Масленицы началось в Китае с традиционных гуляний в городе Шэньян северо-восточной провинции Ляонин, гости праздника попробовали угощения,...
2026-02-14T14:59:00+03:00
2026-02-14T14:59:00+03:00
в мире
шэньян
китай
ляонин
празднование масленицы
шэньян
китай
ляонин
в мире, шэньян, китай, ляонин, празднование масленицы
В мире, Шэньян, Китай, Ляонин, Празднование Масленицы
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Празднование Масленицы началось в Китае с традиционных гуляний в городе Шэньян северо-восточной провинции Ляонин, гости праздника попробовали угощения, поучаствовали в народных забавах и проводили зиму хороводами, "метанием блинов" и исполнением русских песен под аккомпанемент аккордеона, рассказали в субботу РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Шэньяне.
Китае началось празднование Масленицы: 14 февраля в Шэньяне соотечественники и местные жители познакомились с традициями древнего славянского праздника, попробовали угощения и поучаствовали в народных забавах", - сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Толстые блины на кефире - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Подсчитана стоимость блинов на Масленицу
Вчера, 07:45
На площадке работали игровые зоны для всей семьи, гости мероприятия с удовольствием поучаствовали в состязаниях по перетягиванию каната и "метанию блинов", а самые маленькие – в бое подушками, программа также включала "Ручеек", народные танцы и общий хоровод.
"Кульминацией праздника стало традиционное сожжение чучела "Матрёны", символически провожающее зиму и встречающее весну. Гости отмечали дружелюбную атмосферу и интерес к русской культуре: многие впервые узнали о смысле Масленичной недели и символике блинов как "солнышка", призывающего тепло", - добавили в генконсульстве.
Блины - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Москве выбрали самые вкусные блины на Масленицу
12 февраля, 14:02
Масленица, отметили в дипмиссии, - это не только ярмарка и забавы, но и культурный диалог.
"В рамках программы участникам рассказывали об истории праздника, обрядах и смысле "Прощёного воскресенья", а также о том, почему главные угощения – блины с разнообразными начинками. Мероприятие завершилось коллективным исполнением известных русских песен под аккомпанемент аккордеона", - отметили в генконсульстве.
Подобные празднества в ближайшие дни пройдут по всему Китаю – в Пекине, Харбине, Гуанчжоу, Даляне и других городах. Посетителей ждут тематические интерактивы, народные игры, хороводы и финальные огненные представления с сожжением чучела, символизирующие обновление и приход весны.
Масленица - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Ливанская молодежь познакомилась c традициями Масленицы
13 февраля, 21:36
 
В миреШэньянКитайЛяонинПразднование Масленицы
 
 
