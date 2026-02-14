В Шэньяне прошли масленичные гуляния

ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Празднование Масленицы началось в Китае с традиционных гуляний в городе Шэньян северо-восточной провинции Ляонин, гости праздника попробовали угощения, поучаствовали в народных забавах и проводили зиму хороводами, "метанием блинов" и исполнением русских песен под аккомпанемент аккордеона, рассказали в субботу РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Шэньяне.

"В Китае началось празднование Масленицы: 14 февраля в Шэньяне соотечественники и местные жители познакомились с традициями древнего славянского праздника, попробовали угощения и поучаствовали в народных забавах", - сообщили РИА Новости в дипмиссии.

На площадке работали игровые зоны для всей семьи, гости мероприятия с удовольствием поучаствовали в состязаниях по перетягиванию каната и "метанию блинов", а самые маленькие – в бое подушками, программа также включала "Ручеек", народные танцы и общий хоровод.

"Кульминацией праздника стало традиционное сожжение чучела "Матрёны", символически провожающее зиму и встречающее весну. Гости отмечали дружелюбную атмосферу и интерес к русской культуре: многие впервые узнали о смысле Масленичной недели и символике блинов как "солнышка", призывающего тепло", - добавили в генконсульстве.

Масленица, отметили в дипмиссии, - это не только ярмарка и забавы, но и культурный диалог.

"В рамках программы участникам рассказывали об истории праздника, обрядах и смысле "Прощёного воскресенья", а также о том, почему главные угощения – блины с разнообразными начинками. Мероприятие завершилось коллективным исполнением известных русских песен под аккомпанемент аккордеона", - отметили в генконсульстве.