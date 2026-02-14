Россия выращивает почти четверть всей малины в мире

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Почти каждая четвертая произведенная в мире тонна малины в 2024 году была российской, выяснило РИА Новости по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Суммарный объем производства малины в мире в 2024 году (более свежие данные пока не опубликованы) достиг 920,4 тысячи тонн. Из них 213,8 тысячи тонн, или 23,2%, пришлись на Россию.
Когда сажать малину в открытый грунт: правила и советы экспертов
13 марта 2025, 20:10
Также в число достаточно крупных производителей вошли Украина (33,6 тысячи тонн), Португалия (33,4 тысячи тонн) и Испания (30,2 тысячи) с долей на мировом рынке от 3,2% до 3,7%.
При этом больше всего малины на экспорт в 2024 году отправляли Марокко (64,7 тысячи тонн), Испания (61 тысяча тонн), США (44,4 тысячи), Португалия (28,2 тысячи) и Нидерланды (15,2 тысячи тонн).
Пирог с малиной из песочного теста
3 апреля 2025, 14:46