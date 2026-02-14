Рейтинг@Mail.ru
Президент Нигера обвинил Макрона в намерении устроить переворот - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 14.02.2026 (обновлено: 15:54 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/makron-2074376398.html
Президент Нигера обвинил Макрона в намерении устроить переворот
Президент Нигера обвинил Макрона в намерении устроить переворот - РИА Новости, 14.02.2026
Президент Нигера обвинил Макрона в намерении устроить переворот
Французский лидер Эммануэль Макрон попытается сделать все для свержения власти в Нигере, заявил президент Абдурахман Чиани. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:45:00+03:00
2026-02-14T15:54:00+03:00
в мире
нигер
ниамей
эммануэль макрон
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068461237_0:202:3070:1929_1920x0_80_0_0_3b712101c5faaaadcbd313455e3f7fb6.jpg
https://ria.ru/20260212/niger-2073969547.html
https://ria.ru/20260202/mid-2071811905.html
нигер
ниамей
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068461237_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_6ca1a4dd0bed7ad8e6b7ca40011bd01d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, ниамей, эммануэль макрон, франция
В мире, Нигер, Ниамей, Эммануэль Макрон, Франция
Президент Нигера обвинил Макрона в намерении устроить переворот

Президент Чиани: Макрон намерен свергнуть власти Нигера

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 14 фев — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон попытается сделать все для свержения власти в Нигере, заявил президент Абдурахман Чиани.
«
"Макрон взял на себя обязательство перед своим уходом, что он сделает все, чтобы свергнуть нигерский режим, который осмелился избрать путь независимости, путь суверенитета, путь надлежащего управления и путь самодостаточности", — сказал он в интервью телеканалу RTN.
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Нигере заявили о вступлении в войну с Францией
12 февраля, 17:23
По его словам, нападение на аэропорт в Ниамее входит в планы Парижа по дестабилизации ситуации в стране, а французские спецслужбы засыпали наемников с правого берега реки Нигер оружием, деньгами и техникой.
«
"Пятнадцатого июля 2025 года пять французских агентов провели встречу в Ябле. <...> В ходе этой встречи было решено атаковать международный аэропорт Диори Амани", — добавил Чиани.
Атака боевиков произошла в ночь на 29 января. Президент Нигера обвинил Францию, Бенин и Кот-д'Ивуар в спонсировании нападавших и предупредил, что их ждет ответ.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МИД России осудил атаку террористов на аэропорт Ниамея
2 февраля, 22:12
 
В миреНигерНиамейЭммануэль МакронФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала