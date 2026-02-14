ПРЕТОРИЯ, 14 фев — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон попытается сделать все для свержения власти в Нигере, заявил президент Абдурахман Чиани.
"Макрон взял на себя обязательство перед своим уходом, что он сделает все, чтобы свергнуть нигерский режим, который осмелился избрать путь независимости, путь суверенитета, путь надлежащего управления и путь самодостаточности", — сказал он в интервью телеканалу RTN.
По его словам, нападение на аэропорт в Ниамее входит в планы Парижа по дестабилизации ситуации в стране, а французские спецслужбы засыпали наемников с правого берега реки Нигер оружием, деньгами и техникой.
"Пятнадцатого июля 2025 года пять французских агентов провели встречу в Ябле. <...> В ходе этой встречи было решено атаковать международный аэропорт Диори Амани", — добавил Чиани.
Атака боевиков произошла в ночь на 29 января. Президент Нигера обвинил Францию, Бенин и Кот-д'Ивуар в спонсировании нападавших и предупредил, что их ждет ответ.
