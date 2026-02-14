Рейтинг@Mail.ru
09:56 14.02.2026
Путин назвал "Лыжню России – 2026" одним из самых ярких событий зимы
Путин назвал "Лыжню России – 2026" одним из самых ярких событий зимы
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2026", назвав ее РИА Новости, 14.02.2026
спорт, россия, владимир путин
Спорт, Россия, Владимир Путин
Путин назвал "Лыжню России – 2026" одним из самых ярких событий зимы

Путин назвал "Лыжню России – 2026" легендарными состязаниями и ярким событием

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкВсероссийская массовая гонка "Лыжня России - 2020"
Всероссийская массовая гонка Лыжня России - 2020 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Всероссийская массовая гонка "Лыжня России - 2020". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2026", назвав ее легендарными состязаниями, объединяющими любителей спорта из многих регионов РФ, а также считающимися одним из самых ярких событий зимнего сезона.
"Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на открытой Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России – 2026". Эти масштабные, поистине легендарные состязания на протяжении десятилетий объединяют любителей лыжного спорта из многих регионов нашей страны и по праву считаются одним из самых ярких, запоминающихся событий зимнего спортивного сезона", - говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.
По словам президента, сегодня на старт традиционно выходят сотни тысяч людей разных поколений, возрастов и профессий. Путин добавил, что состязания являются замечательной возможностью как для опытных мастеров, так и для начинающих спортсменов, чтобы проверить свои силы, "ощутить азарт честной, красивой борьбы".
Российский лидер убежден, что нынешние соревнования пройдут в дружеской атмосфере, станут настоящим праздником для участников и преданных болельщиков, послужат популяризации ценностей физической культуры и активного, здорового образа жизни.
СпортРоссияВладимир Путин
 
 
