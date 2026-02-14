Путин назвал "Лыжню России – 2026" одним из самых ярких событий зимы

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2026", назвав ее легендарными состязаниями, объединяющими любителей спорта из многих регионов РФ, а также считающимися одним из самых ярких событий зимнего сезона.