Путин назвал "Лыжню России – 2026" одним из самых ярких событий зимы
Путин назвал "Лыжню России – 2026" одним из самых ярких событий зимы - РИА Новости, 14.02.2026
Путин назвал "Лыжню России – 2026" одним из самых ярких событий зимы
14.02.2026
2026-02-14T09:56:00+03:00
2026-02-14T09:56:00+03:00
2026-02-14T09:56:00+03:00
Путин назвал "Лыжню России – 2026" одним из самых ярких событий зимы
Путин назвал "Лыжню России – 2026" легендарными состязаниями и ярким событием
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2026", назвав ее легендарными состязаниями, объединяющими любителей спорта из многих регионов РФ, а также считающимися одним из самых ярких событий зимнего сезона.
"Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на открытой Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России – 2026". Эти масштабные, поистине легендарные состязания на протяжении десятилетий объединяют любителей лыжного спорта из многих регионов нашей страны и по праву считаются одним из самых ярких, запоминающихся событий зимнего спортивного сезона", - говорится в приветствии, опубликованном на сайте
Кремля.
По словам президента, сегодня на старт традиционно выходят сотни тысяч людей разных поколений, возрастов и профессий. Путин
добавил, что состязания являются замечательной возможностью как для опытных мастеров, так и для начинающих спортсменов, чтобы проверить свои силы, "ощутить азарт честной, красивой борьбы".
Российский лидер убежден, что нынешние соревнования пройдут в дружеской атмосфере, станут настоящим праздником для участников и преданных болельщиков, послужат популяризации ценностей физической культуры и активного, здорового образа жизни.