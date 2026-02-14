https://ria.ru/20260214/lyubov-2074336319.html
Названо самое счастливое в любви поколение
2026-02-14T07:55:00+03:00
общество
ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Самым счастливым в любви поколением оказались миллениалы: именно они чаще представителей поколения X, поколения Z и беби-бумеров говорят, что удовлетворены своей личной жизнью, выяснило РИА Новости, проанализировав данные исследования международной компании Ipsos.
Так, около 65% миллениалов заявили, что удовлетворены своей любовной и сексуальной жизнью. Для сравнения: среди представителей поколения X таких примерно 59–60%, поколения Z - 57%, а среди беби-бумеров — лишь 55%.
При этом число респондентов, которые чувствуют себя любимыми, оказалось примерно равным во всех поколениях.
В частности, себя считают любимыми 79% беби-бумеров, 77% миллениалов и 76% представителей поколения Z. Наименьший результат оказался у поколения X - 75% респондентов ответили, что считают себя любимыми.
В исследовании приняли участие около 24 тысяч респондентов из 29 стран. Опрос проводился онлайн с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. Погрешность составила приблизительно 3,5 процентного пункта.