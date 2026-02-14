Рейтинг@Mail.ru
Названо самое счастливое в любви поколение - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/lyubov-2074336319.html
Названо самое счастливое в любви поколение
Названо самое счастливое в любви поколение - РИА Новости, 14.02.2026
Названо самое счастливое в любви поколение
Самым счастливым в любви поколением оказались миллениалы: именно они чаще представителей поколения X, поколения Z и беби-бумеров говорят, что удовлетворены... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T07:55:00+03:00
2026-02-14T07:55:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978336198_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_d31ac39478b0338baaf06b02b2b7c7e5.jpg
https://ria.ru/20260214/vrach-2074329578.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978336198_185:0:2070:1414_1920x0_80_0_0_c8129e42c10536e3eadde63f16022d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Названо самое счастливое в любви поколение

РИА Новости: самым счастливым в любви поколением оказались миллениалы

© iStock.com / Drazen ZigicПара за просмотром сериала
Пара за просмотром сериала - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© iStock.com / Drazen Zigic
Пара за просмотром сериала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Самым счастливым в любви поколением оказались миллениалы: именно они чаще представителей поколения X, поколения Z и беби-бумеров говорят, что удовлетворены своей личной жизнью, выяснило РИА Новости, проанализировав данные исследования международной компании Ipsos.
Так, около 65% миллениалов заявили, что удовлетворены своей любовной и сексуальной жизнью. Для сравнения: среди представителей поколения X таких примерно 59–60%, поколения Z - 57%, а среди беби-бумеров — лишь 55%.
При этом число респондентов, которые чувствуют себя любимыми, оказалось примерно равным во всех поколениях.
В частности, себя считают любимыми 79% беби-бумеров, 77% миллениалов и 76% представителей поколения Z. Наименьший результат оказался у поколения X - 75% респондентов ответили, что считают себя любимыми.
В исследовании приняли участие около 24 тысяч респондентов из 29 стран. Опрос проводился онлайн с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. Погрешность составила приблизительно 3,5 процентного пункта.
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Врач рассказала о пользе поцелуев для здоровья
04:29
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала