Названо самое счастливое в любви поколение

ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Самым счастливым в любви поколением оказались миллениалы: именно они чаще представителей поколения X, поколения Z и беби-бумеров говорят, что удовлетворены своей личной жизнью, выяснило РИА Новости, проанализировав данные исследования международной компании Ipsos.

Так, около 65% миллениалов заявили, что удовлетворены своей любовной и сексуальной жизнью. Для сравнения: среди представителей поколения X таких примерно 59–60%, поколения Z - 57%, а среди беби-бумеров — лишь 55%.

При этом число респондентов, которые чувствуют себя любимыми, оказалось примерно равным во всех поколениях.

В частности, себя считают любимыми 79% беби-бумеров, 77% миллениалов и 76% представителей поколения Z. Наименьший результат оказался у поколения X - 75% респондентов ответили, что считают себя любимыми.