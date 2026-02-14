Эксперт рассказала, как Куба сможет пережить туристический кризис

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Кубинская туристическая отрасль сможет пережить кризис благодаря централизованной государственной системе управления и поддержке со стороны государства, заявила РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена Лапина.

Ранее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.

По ее словам, все отели и туроператоры на острове являются государственными, что снижает риск банкротств даже при временной работе в убыток.

"Кубинская экономика достаточно стрессоустойчивая. Все отели государственные, они не могут разориться, если само государство этого не захочет. Даже если отель работает в минус, он будет на плаву", - отметила она.

Эксперт добавила, что в случае падения спроса часть объектов могут временно закрыть, сохранив работу наиболее востребованных отелей, как это уже происходило в период пандемии.