15:54 14.02.2026
Эксперт рассказала, как Куба сможет пережить туристический кризис
Кубинская туристическая отрасль сможет пережить кризис благодаря централизованной государственной системе управления и поддержке со стороны государства, заявила РИА Новости, 14.02.2026
Турагент Лапина: Куба сможет пережить туристический кризис за счет господдержки

Турагент Лапина: Куба сможет пережить туристический кризис за счет господдержки

Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване
Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване
© REUTERS / Norlys Perez
Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Кубинская туристическая отрасль сможет пережить кризис благодаря централизованной государственной системе управления и поддержке со стороны государства, заявила РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена Лапина.
Ранее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Эксперт рассказала, к чему приведет топливный кризис на Кубе
13 февраля, 15:08
По ее словам, все отели и туроператоры на острове являются государственными, что снижает риск банкротств даже при временной работе в убыток.
"Кубинская экономика достаточно стрессоустойчивая. Все отели государственные, они не могут разориться, если само государство этого не захочет. Даже если отель работает в минус, он будет на плаву", - отметила она.
Эксперт добавила, что в случае падения спроса часть объектов могут временно закрыть, сохранив работу наиболее востребованных отелей, как это уже происходило в период пандемии.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
Турагент оценила риски отмены туров на Кубу весной
11 февраля, 11:10
Турагент оценила риски отмены туров на Кубу весной
11 февраля, 11:10
 
