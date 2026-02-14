https://ria.ru/20260214/kuba-2074393889.html
Эксперт рассказала, как Куба сможет пережить туристический кризис
Эксперт рассказала, как Куба сможет пережить туристический кризис - РИА Новости, 14.02.2026
Эксперт рассказала, как Куба сможет пережить туристический кризис
Кубинская туристическая отрасль сможет пережить кризис благодаря централизованной государственной системе управления и поддержке со стороны государства, заявила РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:54:00+03:00
2026-02-14T15:54:00+03:00
2026-02-14T15:54:00+03:00
куба
сша
россия
дональд трамп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073173172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a348d227070213630acd605b974f3adb.jpg
https://ria.ru/20260213/kuba-2074187302.html
https://ria.ru/20260211/kuba-2073600698.html
куба
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073173172_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_df686867d051a9be5a7966593f88b31a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, сша, россия, дональд трамп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм
Куба, США, Россия, Дональд Трамп, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм
Эксперт рассказала, как Куба сможет пережить туристический кризис
Турагент Лапина: Куба сможет пережить туристический кризис за счет господдержки
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Кубинская туристическая отрасль сможет пережить кризис благодаря централизованной государственной системе управления и поддержке со стороны государства, заявила РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена Лапина.
Ранее Минэкономразвития России
из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе
рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
По ее словам, все отели и туроператоры на острове являются государственными, что снижает риск банкротств даже при временной работе в убыток.
"Кубинская экономика достаточно стрессоустойчивая. Все отели государственные, они не могут разориться, если само государство этого не захочет. Даже если отель работает в минус, он будет на плаву", - отметила она.
Эксперт добавила, что в случае падения спроса часть объектов могут временно закрыть, сохранив работу наиболее востребованных отелей, как это уже происходило в период пандемии.
Президент США Дональд Трамп
29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.