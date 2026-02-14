На Кубе жители пытаются запастись бензином впрок

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Огромные очереди собрались на автозаправках на Кубе, так как местные жители пытаются запастись горючим впрок, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий.

"В данный момент еще какие-то остатки топлива есть, но очереди на заправках огромные, все хотят закупиться впрок, потому что неизвестно, когда оно появится снова", - рассказал он.