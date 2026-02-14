https://ria.ru/20260214/kuba-2074333889.html
Стало известно, когда российские туристы смогут приехать на Кубу
Стало известно, когда российские туристы смогут приехать на Кубу - РИА Новости, 14.02.2026
Стало известно, когда российские туристы смогут приехать на Кубу
Новых заездов россиян в отели на Кубе не планируется как минимум до апреля, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора Куба Либре ПРО на Кубе... РИА Новости, 14.02.2026
Куба, США, Россия, Виктор Коронелли, Дмитрий Песков
Стало известно, когда российские туристы смогут приехать на Кубу
