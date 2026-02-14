Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда российские туристы смогут приехать на Кубу - РИА Новости, 14.02.2026
06:20 14.02.2026
Стало известно, когда российские туристы смогут приехать на Кубу
Стало известно, когда российские туристы смогут приехать на Кубу - РИА Новости, 14.02.2026
Стало известно, когда российские туристы смогут приехать на Кубу
Новых заездов россиян в отели на Кубе не планируется как минимум до апреля, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора Куба Либре ПРО на Кубе...
2026
куба, сша, россия, виктор коронелли, дмитрий песков
Куба, США, Россия, Виктор Коронелли, Дмитрий Песков
Стало известно, когда российские туристы смогут приехать на Кубу

РИА Новости: новых заездов россиян на Кубу не планируется минимум до апреля

Флаг Кубы
Флаг Кубы
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Новых заездов россиян в отели на Кубе не планируется как минимум до апреля, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора Куба Либре ПРО на Кубе Александр Карпецкий.
"Новых заездов в ближайшие месяцы не планируется, как минимум до апреля", - сообщил он.
Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
Пассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Российский посол на Кубе рассказал, когда будет восстановлено авиасообщение
Вчера, 16:42
 
КубаСШАРоссияВиктор КоронеллиДмитрий Песков
 
 
