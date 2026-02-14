https://ria.ru/20260214/kuba-2074319869.html
На Кубе произошло возгорание на НПЗ
На Кубе произошло возгорание на складе НПЗ "Ньико Лопес"
МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Пожар на одном из складов нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающего завода "Ньико Лопес" в Гаване был взят под контроль, сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сразу после появления информации о возгорании.
"Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ "Ньико Лопес". Причины устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X
.
Информации пострадавших или ущербе в результате инцидента на данный момент не приводится.
Сообщение минэнерго вышло спустя короткое время после появления в соцсетях кадров, на которых видно, как из прибрежного резервуара валит густой черный дым.
"Ньико Лопес" - один из старейших и ключевых НПЗ Кубы
, он был построен еще до революции, национализирован в 1960 году и назван в честь революционера Антонио Лопеса. Он остается одним из нескольких действующих нефтеперерабатывающих заводов страны и играет важную роль в приеме, хранении и переработке нефтепродуктов.