На Кубе произошло возгорание на НПЗ

МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Пожар на одном из складов нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающего завода "Ньико Лопес" в Гаване был взят под контроль, сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сразу после появления информации о возгорании.

"Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ "Ньико Лопес". Причины устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X

Информации пострадавших или ущербе в результате инцидента на данный момент не приводится.

Сообщение минэнерго вышло спустя короткое время после появления в соцсетях кадров, на которых видно, как из прибрежного резервуара валит густой черный дым.