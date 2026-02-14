Рейтинг@Mail.ru
01:24 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/kuba-2074319869.html
На Кубе произошло возгорание на НПЗ
Пожар на одном из складов нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающего завода "Ньико Лопес" в Гаване был взят под контроль, сообщило министерство... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T01:24:00+03:00
2026-02-14T01:24:00+03:00
в мире
куба
гавана
куба
гавана
в мире, куба, гавана
В мире, Куба, Гавана
На Кубе произошло возгорание на НПЗ

На Кубе произошло возгорание на складе НПЗ "Ньико Лопес"

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Пожар на одном из складов нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающего завода "Ньико Лопес" в Гаване был взят под контроль, сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сразу после появления информации о возгорании.
"Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ "Ньико Лопес". Причины устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Куба не исключает возможность военной агрессии США, заявил посол
Вчера, 16:31
Информации пострадавших или ущербе в результате инцидента на данный момент не приводится.
Сообщение минэнерго вышло спустя короткое время после появления в соцсетях кадров, на которых видно, как из прибрежного резервуара валит густой черный дым.
"Ньико Лопес" - один из старейших и ключевых НПЗ Кубы, он был построен еще до революции, национализирован в 1960 году и назван в честь революционера Антонио Лопеса. Он остается одним из нескольких действующих нефтеперерабатывающих заводов страны и играет важную роль в приеме, хранении и переработке нефтепродуктов.
Пассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Российский посол на Кубе рассказал, когда будет восстановлено авиасообщение
Вчера, 16:42
 
В миреКубаГавана
 
 
