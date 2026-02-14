Рейтинг@Mail.ru
"Даже доллары не помогают". Что прямо сейчас происходит на Кубе
08:00 14.02.2026 (обновлено: 08:03 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/kuba-2074191393.html
"Даже доллары не помогают". Что прямо сейчас происходит на Кубе
"Даже доллары не помогают". Что прямо сейчас происходит на Кубе - РИА Новости, 14.02.2026
"Даже доллары не помогают". Что прямо сейчас происходит на Кубе
После новых ограничений Вашингтоном на энергопоставки ситуация стремительно ухудшается. Нехватка топлива расшатывает и без того ослабленную многолетними... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T08:00:00+03:00
2026-02-14T08:03:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_7099162a97bd834aa625efd583e71b1e.jpg
в мире, куба, сша, гавана, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Куба, США, Гавана, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
"Даже доллары не помогают". Что прямо сейчас происходит на Кубе

РИА Новости: на Кубе начались многочасовые отключения электричества

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. После новых ограничений Вашингтоном на энергопоставки ситуация стремительно ухудшается. Нехватка топлива расшатывает и без того ослабленную многолетними санкциями экономику. Как выживает Остров свободы — в материале РИА Новости.

Пешком до аэропорта

В конце января Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, продающих Кубе нефтепродукты. Это сразу сказалось на поставках. Эксперты указывали, что запасов хватит на две-три недели. И сейчас кризис дает о себе знать.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп
Естественно, на острове взлетели цены на топливо. Бензин и раньше-то был по карману лишь относительно состоятельным таксистам. Но теперь и они потеряли основной заработок: туристы покидают страну. Новые, естественно, не прилетают.
Хотели запастись впрок — но на многих АЗС топлива нет даже втридорога, сообщил РИА Новости Ансельмо из Карденаса.
© REUTERS / Norlys PerezАвтозаправочная станция в Матансасе, Куба
Автозаправочная станция в Матансасе, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Norlys Perez
Автозаправочная станция в Матансасе, Куба
"Владельцы некоторых заправок пытались оставить что-то для себя, — уточнил он. — Однако в конечном счете все распродали, чтобы закупиться продуктами, которые тоже дорожают — их не на чем возить".
Те туристы, которые там задержались, тоже ощутили топливный кризис в полной мере.
"Мой кузен до аэропорта добирался пешком, — поделился подробностями в беседе с РИА Новости житель Нью-Йорка Рик Эндрюс. — Общественный транспорт фактически стоит, а таксистам негде заправиться. Даже доллары, которые местные водители очень любят, не помогали — сколько ни заплати, бензин не купишь".
© AP Photo / Desmond BoylanПассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба
Пассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Desmond Boylan
Пассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба

Замкнутый круг

Находящийся в Гаване корреспондент РИА Новости также отмечает критические проблемы с передвижением: общественный транспорт почти исчез с улиц кубинской столицы. А такси подорожало минимум вдвое — хотя и прежде было недешевое.
Но даже если ехать никуда не надо, отсидеться дома в относительном комфорте не получится. Отключения электричества, раньше спорадические и региональные, теперь приобрели общенациональный, системный и затяжной характер.
"Света не бывает по 16-20 часов в сутки, — подтвердил Ансельмо. — Готовить приходится заранее. Не только для того, чтобы поесть чего-то горячего, но и чтобы продукты не испортились. Владельцы многих маленьких магазинов просто закрывают их: новых поставок нет, а размороженный товар никому не продать".
© AP Photo / Ramon EspinosaГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана, Куба
Француженка Летиция Дорже, несколько лет прожившая в Гаване и прилетевшая оттуда два дня назад, рассказывает: "В некоторых элитных отелях, где все включено, даже за завтрак стали просить деньги. Конечно, у тех, кто еще не уехал, нет выбора, и они платят, но местным и тратить-то не на что. Иностранцы стараются покинуть остров побыстрее, отели закрываются. Проблемы ведь не только со светом, но и с водоснабжением, мусором — его некому вывозить, интернетом".
Улететь с острова тоже непросто. Правительство предупредило международные авиакомпании: авиационное топливо заканчивается. А многим лайнерам необходима дозаправка именно на кубинской территории, чтобы покинуть ее.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТабло с рейсом Москва — Гавана
Табло с рейсом Москва — Гавана - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Табло с рейсом Москва — Гавана

Помощь от друзей и не только

Мексика направила на Кубу несколько кораблей с гуманитарной помощью. Так же собираются поступить в Чили.
Москва изучает возможность поставки нефтепродуктов — тоже в рамках гумпомощи, сообщили в российском посольстве на Кубе.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что контакты с Гаваной поддерживаются. Но пока озвучивать форматы поддержки нельзя.
По сведениям источников издания The Economist, даже Соединенные Штаты допускают отправку ограниченного объема нефти на Кубу для поддержания системы водоснабжения и удовлетворения насущных нужд населения.
© AP Photo / Ramon EspinosaГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана, Куба
"В добрую волю американцев кубинцы не верят, — говорит Дорже. — Однако и отказываться от помощи не станут, у них нет выбора".
Ей вторит и кубинец Ансельмо: "Конечно, еда и вода необходимы, и не так уж важно, откуда они будут. Речь идет о больных людях, о тех, кто живет один и не способен справиться с происходящим. Старикам нужны лекарства и уход".
Эндрюс в то же время отмечает: несмотря на агрессивные действия американской стороны, на бытовом уровне на Кубе проблем у граждан Соединенных Штатов нет. Хотя ранее в конгрессе США туристов призвали воздержаться от поездок на остров.
© AP Photo / Ramon EspinosaВстреча рейса из США на взлетной полосе аэропорта в Санта-Кларе, Куба
Встреча рейса из США на взлетной полосе аэропорта в Санта-Кларе, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Встреча рейса из США на взлетной полосе аэропорта в Санта-Кларе, Куба
"Я не слышал ничего, что указывало бы на ущемление американцев, на оскорбление, презрение или что-то подобное. Кубинцы не хотят портить отношения с обычными людьми, которые приезжают к ним, доброжелательны и не жалеют денег", — подчеркнул он.
Что же касается международной политики, то Трамп, похоже, опять отодвинул кубинскую проблематику на второй план. Во всяком случае, после заявлений на прошлой неделе о продолжении переговоров и возможности некоей "сделки" он к этой теме не возвращался.
Да, в Вашингтоне не скрывают, что хотели бы смены кубинского режима, но аналитики полагают: США удовлетворятся и меньшим. Например, ужесточением миграции, закрытием отдельных китайских и российских объектов, допускает издание The Conversation. Проблема в том, что обсуждение даже этих пунктов потенциальной сделки займет больше времени, чем, судя по всему, есть у Кубы.
 
В миреКубаСШАГаванаДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
