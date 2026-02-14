В здании РЭУ имени Плеханова частично обрушился потолок

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В аудитории одного из старых корпусов РЭУ имени Плеханова произошло частичное повреждение подвесного потолка, занятия в этой аудитории не проводятся, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"В аудитории одного из старых корпусов РЭУ имени Г.В. Плеханова произошло частичное повреждение подвесного потолка. Предварительная причина — резкий перепад температуры воздуха в Москве . Никто не пострадал, занятия в данной аудитории не проводятся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы безопасности для нахождения людей в других частях здания нет. Остальные аудитории работают в штатном режиме.