В здании РЭУ имени Плеханова частично обрушился потолок
В здании РЭУ имени Плеханова частично обрушился потолок - РИА Новости, 14.02.2026
В здании РЭУ имени Плеханова частично обрушился потолок
В аудитории одного из старых корпусов РЭУ имени Плеханова произошло частичное повреждение подвесного потолка, занятия в этой аудитории не проводятся, никто не... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:20:00+03:00
2026-02-14T15:20:00+03:00
2026-02-14T15:24:00+03:00
происшествия
москва
рэу имени г. в. плеханова
москва
Новости
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В аудитории одного из старых корпусов РЭУ имени Плеханова произошло частичное повреждение подвесного потолка, занятия в этой аудитории не проводятся, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В аудитории одного из старых корпусов РЭУ имени Г.В. Плеханова
произошло частичное повреждение подвесного потолка. Предварительная причина — резкий перепад температуры воздуха в Москве
. Никто не пострадал, занятия в данной аудитории не проводятся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угрозы безопасности для нахождения людей в других частях здания нет. Остальные аудитории работают в штатном режиме.
"Ситуация находится под контролем администрации. Специалисты уже обследовали помещение и приступили к ремонтным работам", - отметили в вузе.