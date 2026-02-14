https://ria.ru/20260214/krym-2074380589.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Крыму, сообщает МЧС России. РИА Новости, 14.02.2026
