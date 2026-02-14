https://ria.ru/20260214/krym-2074355871.html
В Крыму высказались о призыве Макрона возобновить диалог с Россией
В Крыму высказались о призыве Макрона возобновить диалог с Россией
Константинов назвал слова Макрона о России попыткой запрыгнуть в последний вагон
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновления общения с Россией являются попыткой запрыгнуть в последний вагон, так как Евросоюз оказался на периферии обустройства нового мирового порядка, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Макрон
ранее призвал Евросоюз проработать свою позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине
, чтобы быть готовыми к обсуждению этого вопроса с Россией
. До этого он предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией.
«
"Европейцы оказались на периферии обустройства нового мирового порядка, чем активно занимается президент США
Трамп. В этом процессе им не отведено такой роли, какая у России, Китая
, Индии
. Они это чувствуют и хотят запрыгнуть в последний вагон", - сказал Константинов
.
При этом, по его словам, в Евросоюзе, поправ ранее доверительные отношения, вдруг вспомнили о России, забыв почему-то про оскорбления, санкции, недопуск спортсменов на олимпиады и многое другое.
«
"Теперь вдруг они хотят поговорить с нами. Но Россия никогда от диалога не отказывалась, даже с врагами, коими они для нас стали. Просто выслушивать их шарманку - скучно и бессмысленно. Если будет у них какой-то новый текст, думаю, его выслушают. Однако, это вовсе не означает, что мы когда-либо вернёмся к доверительным отношениям с Европой", - сказал Константинов.