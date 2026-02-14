Рейтинг@Mail.ru
В Крыму высказались о призыве Макрона возобновить диалог с Россией
10:56 14.02.2026
В Крыму высказались о призыве Макрона возобновить диалог с Россией
В Крыму высказались о призыве Макрона возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 14.02.2026
В Крыму высказались о призыве Макрона возобновить диалог с Россией
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновления общения с Россией являются попыткой запрыгнуть в последний вагон, так как Евросоюз... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T10:56:00+03:00
2026-02-14T10:56:00+03:00
в мире
россия
франция
украина
владимир константинов
эммануэль макрон
республика крым
в мире, россия, франция, украина, владимир константинов, эммануэль макрон, республика крым
В мире, Россия, Франция, Украина, Владимир Константинов, Эммануэль Макрон, Республика Крым
В Крыму высказались о призыве Макрона возобновить диалог с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновления общения с Россией являются попыткой запрыгнуть в последний вагон, так как Евросоюз оказался на периферии обустройства нового мирового порядка, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Макрон ранее призвал Евросоюз проработать свою позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине, чтобы быть готовыми к обсуждению этого вопроса с Россией. До этого он предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сенатор назвал планы Макрона по диалогу с Россией русофобским похмельем
13 февраля, 14:49
«
"Европейцы оказались на периферии обустройства нового мирового порядка, чем активно занимается президент США Трамп. В этом процессе им не отведено такой роли, какая у России, Китая, Индии. Они это чувствуют и хотят запрыгнуть в последний вагон", - сказал Константинов.
При этом, по его словам, в Евросоюзе, поправ ранее доверительные отношения, вдруг вспомнили о России, забыв почему-то про оскорбления, санкции, недопуск спортсменов на олимпиады и многое другое.
«
"Теперь вдруг они хотят поговорить с нами. Но Россия никогда от диалога не отказывалась, даже с врагами, коими они для нас стали. Просто выслушивать их шарманку - скучно и бессмысленно. Если будет у них какой-то новый текст, думаю, его выслушают. Однако, это вовсе не означает, что мы когда-либо вернёмся к доверительным отношениям с Европой", - сказал Константинов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
МИД рассказал, что стоит за желанием Макрона восстановить диалог с Россией
12 февраля, 11:10
 
