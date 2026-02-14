Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД КНР обсудил украинский кризис с европейскими коллегами - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:01 14.02.2026 (обновлено: 05:03 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/krizis-2074330969.html
Глава МИД КНР обсудил украинский кризис с европейскими коллегами
Глава МИД КНР обсудил украинский кризис с европейскими коллегами - РИА Новости, 14.02.2026
Глава МИД КНР обсудил украинский кризис с европейскими коллегами
Министр иностранных дел Китая Ван И среди прочего обсудил украинский кризис в ходе отдельных встреч с главами МИД Франции, Великобритании и Германии на полях... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T05:01:00+03:00
2026-02-14T05:03:00+03:00
в мире
китай
франция
великобритания
ван и (политик)
жан-ноэль барро
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20260213/kitaj-2074234960.html
китай
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, франция, великобритания, ван и (политик), жан-ноэль барро, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Китай, Франция, Великобритания, Ван И (политик), Жан-Ноэль Барро, Мюнхенская конференция по безопасности
Глава МИД КНР обсудил украинский кризис с европейскими коллегами

Ван И обсудил украинский кризис с коллегами из Франции, Британии и ФРГ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И среди прочего обсудил украинский кризис в ходе отдельных встреч с главами МИД Франции, Великобритании и Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в МИД КНР.
Ван И 13 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел отдельные встречи с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем, главой МИД Великобритании Иветт Купер, министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.
Как сообщается на официальном сайте МИД КНР, в ходе этих встреч стороны, в частности, обменялись мнениями по украинскому кризису.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Китае заявили о готовности оказать Украине новую гуманитарную помощь
Вчера, 17:16
 
В миреКитайФранцияВеликобританияВан И (политик)Жан-Ноэль БарроМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала