Владелица самого красивого в мире кота надеется, что он даст потомство
Хорошие новости
 
12:31 14.02.2026 (обновлено: 16:51 14.02.2026)
Владелица самого красивого в мире кота надеется, что он даст потомство
хорошие новости
общество
животные
общество, животные
Хорошие новости, Общество, Животные
Владелица самого красивого в мире кота надеется, что он даст потомство

Хозяйка самого красивого в мире кота Далмора рассчитывает, что он даст потомство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАбиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России "Золотая лапа" в Москве
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России "Золотая лапа" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владелица самого красивого кота в мире Дарлена Флера Далмора Блэка, в 2025 году возглавившего рейтинг Всемирной федерации кошек, рассчитывает, что он даст потомство, сообщила РИА Новости хозяйка-заводчица Дарья Грузинова.
В пятницу Грузинова рассказала РИА Новости, что самому красивому коту в мире, живущему в московском питомнике, подберут пару.
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк и его владелица Дарья Грузинова - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Владелица самого красивого в мире кота рассказала о его характере
13 января, 08:54
«

"Пока что мы надеемся и ожидаем помет в ближайшие два-три месяца. Возможно, будут котята. Не факт, что от него (Далмора. — Прим. ред.), но будут", — сказала агентству хозяйка-заводчица.

Грузинова отметила, что потомство кота, возможно, будет тоже участвовать в выставках.
«

"Мы посмотрим, как они будут себя показывать, как они будут выглядеть согласно стандарту, как они в целом будут вести себя. Посмотрим, к чему приведет дальнейшая работа. Естественно, мы хотим от него получить будущее наследие, которое можно будет выставлять дальше", — заключила хозяйка-заводчица.

Капибара - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в 2027 году
11 февраля, 13:21
 
Хорошие новостиОбществоЖивотные
 
 
