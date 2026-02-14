https://ria.ru/20260214/kot-2074368482.html
Владелица самого красивого в мире кота надеется, что он даст потомство
2026-02-14T12:31:00+03:00
2026-02-14T12:31:00+03:00
2026-02-14T16:51:00+03:00
хорошие новости
общество
животные
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владелица самого красивого кота в мире Дарлена Флера Далмора Блэка, в 2025 году возглавившего рейтинг Всемирной федерации кошек, рассчитывает, что он даст потомство, сообщила РИА Новости хозяйка-заводчица Дарья Грузинова.
В пятницу Грузинова рассказала РИА Новости, что самому красивому коту в мире, живущему в московском питомнике, подберут пару.
"Пока что мы надеемся и ожидаем помет в ближайшие два-три месяца. Возможно, будут котята. Не факт, что от него (Далмора. — Прим. ред.), но будут", — сказала агентству хозяйка-заводчица.
Грузинова отметила, что потомство кота, возможно, будет тоже участвовать в выставках.
"Мы посмотрим, как они будут себя показывать, как они будут выглядеть согласно стандарту, как они в целом будут вести себя. Посмотрим, к чему приведет дальнейшая работа. Естественно, мы хотим от него получить будущее наследие, которое можно будет выставлять дальше", — заключила хозяйка-заводчица.