Комиссия по вопросам гражданства рассмотрела материалы шести человек - РИА Новости, 14.02.2026
14:05 14.02.2026
Комиссия по вопросам гражданства рассмотрела материалы шести человек
Комиссия по вопросам гражданства при президенте РФ рассмотрела материалы об изменении гражданства шести человек, сообщается на официальном сайте Кремля.
2026
россия, общество
Россия, Общество
Комиссия по вопросам гражданства рассмотрела материалы шести человек

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комиссия по вопросам гражданства при президенте РФ рассмотрела материалы об изменении гражданства шести человек, сообщается на официальном сайте Кремля.
"Посредством опроса проведено заседание Комиссии по вопросам гражданства. В ходе опроса рассмотрены материалы об изменении гражданства шести человек, из них о приеме в гражданство Российской Федерации – пяти человек, о выходе из гражданства Российской Федерации – одного человека", - говорится в сообщении.
Кроме того, комиссия рассмотрела материалы о прекращении гражданства. По результатам рассмотрения были приняты согласованные решения.
