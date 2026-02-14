https://ria.ru/20260214/komissija-2074378648.html
Комиссия по вопросам гражданства рассмотрела материалы шести человек
Комиссия по вопросам гражданства при президенте РФ рассмотрела материалы об изменении гражданства шести человек, сообщается на официальном сайте Кремля. РИА Новости, 14.02.2026
россия, общество
