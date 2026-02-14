Военный эксперт рассказал о "прозрачном поле боя"

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Сегодня системы дистанционного зондирования Земли применяются повсеместно, а спутники способны мониторить карту боевых действий круглосуточно, такую ситуацию можно назвать "прозрачным полем боя", заявил в беседе с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

"У них серьезная группировка, и они могут практически в режиме онлайн обновлять карту, видеть все перемещения наших подразделений. Плюс у них есть достаточно мощные так называемые спутники радиотехнической разведки", - подчеркнул военный аналитик.