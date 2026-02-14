Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал о "прозрачном поле боя" - РИА Новости, 14.02.2026
12:15 14.02.2026
Военный эксперт рассказал о "прозрачном поле боя"
Военный эксперт рассказал о "прозрачном поле боя"
Сегодня системы дистанционного зондирования Земли применяются повсеместно, а спутники способны мониторить карту боевых действий круглосуточно, такую ситуацию... РИА Новости, 14.02.2026
2026
Военный эксперт рассказал о "прозрачном поле боя"

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 со стартовой площадки космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Сегодня системы дистанционного зондирования Земли применяются повсеместно, а спутники способны мониторить карту боевых действий круглосуточно, такую ситуацию можно назвать "прозрачным полем боя", заявил в беседе с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
"Прозрачное поле боя" - это ситуация, когда системы дистанционного зондирования Земли применяются повсеместно. Причем на Западе применяются технологии радарных спутников, которые могут просвечивать через облака, через облачность, через туманы. Это созданная арктическая группировка спутников, задача которой как раз и мониторить пространство на Земле", - сказал Клинцевич.
Он добавил, что у НАТО есть более 400 спутников, а если брать в расчет военные, то 450.
"У них серьезная группировка, и они могут практически в режиме онлайн обновлять карту, видеть все перемещения наших подразделений. Плюс у них есть достаточно мощные так называемые спутники радиотехнической разведки", - подчеркнул военный аналитик.
