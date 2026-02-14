https://ria.ru/20260214/klimatolog-2074352130.html
Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог
Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог
Зима в Москве стала менее продолжительной и более теплой, отопительный период сократился примерно на 15 дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и... РИА Новости, 14.02.2026
общество
москва
россия
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
москва
россия
2026
Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог
Климатолог Константинов: зима в Москве стала менее продолжительной