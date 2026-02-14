Рейтинг@Mail.ru
Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/klimatolog-2074352130.html
Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог
Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог - РИА Новости, 14.02.2026
Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог
Зима в Москве стала менее продолжительной и более теплой, отопительный период сократился примерно на 15 дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T10:09:00+03:00
2026-02-14T10:09:00+03:00
общество
москва
россия
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073069836_0:277:3101:2021_1920x0_80_0_0_46b569f4691fd70b9019d686a4beef0d.jpg
https://ria.ru/20260117/klimat-2068447125.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073069836_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_5eb9597f1a04c19b6dd8eddad6214ff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
Общество, Москва, Россия, Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)
Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог

Климатолог Константинов: зима в Москве стала менее продолжительной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве
Горожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Горожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Зима в Москве стала менее продолжительной и более теплой, отопительный период сократился примерно на 15 дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
Климатолог подчеркнул, что тенденция сокращения отопительного периода прослеживается в цифрах не только в Москве, но и во многих других городах России.
«
"Последствия глобального потепления начинают затрагивать москвичей уже сейчас. Например, если говорить про зиму... то зимы, конечно, становятся более теплыми. Кто внимательно следит за коммунальным хозяйством, тот видит, что отопительный период за последние десятилетия сократился где-то на 15 дней. То есть зима становится менее продолжительной и более теплой", - рассказал Константинов.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
17 января, 02:30
 
ОбществоМоскваРоссияПавел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала