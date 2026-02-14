Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Зима в Москве стала менее продолжительной и более теплой, отопительный период сократился примерно на 15 дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.